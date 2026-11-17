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元パリ・サンジェルマンのフランス代表DFレイヴァン・クルザワが、ペルシブ・バンドンでの最後のプレーを経て現役引退を正式に発表した。欧州とアジアで歩んだキャリアを振り返り、SNSで感謝を込めた別れのメッセージを投稿した。

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プロとしてのキャリアに幕

クルザワ が現役引退を正式に発表した。左サイドバックのクルザワは、自身のインスタグラムに投稿した思いのこもった声明で、その決断を明らかにした。

欧州の複数の有力クラブでプレーし、最後はアジアでキャリアを締めくくったクルザワ。自身のSNSを通じ、プロとしての歩みを支えてくれたすべての人々に深い感謝を伝えた。

人生の素晴らしい一章に幕

クルザワは誇りと達成感を胸に、これまでのサッカー人生を振り返った。そして、ピッチを去るべき時が来たと率直に認めた。

「いつかは始めなければならなかった。そして今日、終わらせ方を知る必要がある」とクルザワはフォロワーに向けて記した。「長年にわたる情熱、犠牲、夢、そしてさまざまな感情を経て、人生の素晴らしい一章に幕を下ろす時が来た」

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「サッカーは私にすべてを教え、あらゆる経験をさせ、本当に多くのものを与えてくれた。単なるキャリアをはるかに超えた、情熱に満ちた人生そのものだった」

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古巣と代表への感謝

長いキャリアの中で、クルザワはモナコ、パリ・サンジェルマン、フラム、ボアヴィスタ、そして最後にインドネシアのペルシブでプレーした。古巣のクラブ、チームメート、監督、支えてくれたファン全員に心からの感謝を伝えた。

プロとしてのキャリアでは、代表にも選出された。フランス代表として国際舞台でプレーした日々については、特別な思いを語っている。

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「ASモナコからPSG、フラムからボアヴィスタ、そして最後のペルシブまで、私の物語をともに紡ぎ、忘れられない経験を与えてくれたすべてのクラブに感謝したい」とクルザワは記した。「チームメート、クラブの会長、監督、サポートスタッフ、経営陣、そしてこの素晴らしい道のりで出会ったすべての人に感謝する」

「フランス代表には特別な思いがある。自分の国を代表したことは、これからも大きな誇りであり続ける」

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新たな章へ

選手として試合に出場する日々は正式に終わったが、クルザワはサッカーから完全に離れるつもりはないと強調している。

今後は家族や愛する人たちとともに、新たなプロジェクトに取り組むことを楽しみにしている。