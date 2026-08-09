アストン・ビラに加え、ニューカッスル・ユナイテッドも31歳のポルトガル人を獲得候補に入れたようだ。日曜付のDaily Mailの報道によれば、ニューカッスルでは、オリンピック・マルセイユのピエール＝エミール・ホイビュアの移籍が最終的に破談となった場合、パリーニャが第1の代替案と見なされているという。

これにより、今後のニューカッスルでは、かつてのバイエルンのスターであるホイビュア、あるいはパリーニャのいずれかが守備的MFでゲームを組み立てる可能性がある。パリーニャはバイエルン前監督トーマス・トゥヘルの希望する選手とされ、前年にフラムFCからの移籍が土壇場でフラムの拒否によって消滅した後、2025年にミュンヘンへ移籍していた。

その後、ミュンヘン側はこのポルトガル人選手に対し、引き続き獲得を目指すと約束していた。だが最終的に約5000万ユーロの移籍金でミュンヘン入りした時には、トゥヘルはすでに過去の人となっていた。後任のヴァンサン・コンパニは、純粋に守備に特化したこのタックラーをうまく生かすことができなかった。

前季のパリーニャは、トッテナム・ホットスパーでのレンタル移籍を比較的成功裏に過ごした。完全移籍は、ミュンヘン側が求めた移籍金によって実現しなかった。トッテナムも、パリーニャの古巣スポルティングも、その宿敵ベンフィカも、彼に設定されたとされる3500万ユーロの移籍金を支払う用意はなかった。

ジョアン・パリーニャに関心を示しているのはどのクラブか？

金曜に香港で行われたミュンヘンとの親善試合で、アストン・ビラのスポーツディレクターであるダミアン・ビダガニーが、ビラの1-2での敗戦の際に公の場でパリーニャへの関心を認めた後、ニューカッスルも争奪戦に加わったようだ。

ニューカッスル・ユナイテッドは、中盤センターのサンドロ・トナーリ（トッテナムへ）とブルーノ・ギマランイス（王者アーセナルへ）の退団により、資金面では潤沢だ。2人がもたらした移籍金は合計2億450万ユーロに上る。ただ、新たに就任したドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレのチームには、守備的MFが緊急に必要とされている。

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ニューカッスル・ユナイテッドの中盤を強化し得る他の候補は？

第1希望はホイビュアとされている。彼は2012年から2016年まで若手としてバイエルン・ミュンヘンに所属し、その後はサウサンプトン、トッテナム、そして最終的にマルセイユで、プレミアリーグとフランスでキャリアを続けた。もっとも、デンマーク人MFの移籍がなお破談となるようであれば、パリーニャが一気に有力候補へ浮上する可能性があると、Daily Mailは伝えている。

少なくとも必要な資金の面で言えば、ニューカッスル側にとってこの移籍が障害になる可能性は低そうだ。理論上は世界で最も裕福なクラブであるとはいえ、最近はかつてのように湯水のごとく資金を使っているわけではないにせよ。