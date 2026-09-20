元FCトゥウェンテのスター、ドウグラス（38）がオランダで逮捕された

ダグラス・テイシェイラが家庭内暴力の疑いで先週拘束されたと、De Twentsche Courant Tubantiaが報じた。元FCトゥウェンテのDFは、予審判事が金曜日に勾留を14日間延長する決定を下したことを受け、当面は身柄を拘束されたままとなっている。

地域紙によると、ダグラスは女性に対する家庭内暴力の疑いが持たれている。何が正確に起きたのかは現時点では明らかになっておらず、この件に関する捜査は現在も続いている。

勾留延長により、ダグラスは少なくとも今後14日間は拘置施設にとどまることになる。Tubantiaによれば、この期間自体が疑惑の重大性を必ずしも示すものではないが、捜査を継続するために使われる可能性があるという。

ダグラスはオランダでは主にFCトゥウェンテ時代で知られている。ブラジル生まれの同選手は2007年にエンスヘーデへ移り、そこで主力へと成長。最終的にはクラブで200試合以上に出場した。

FCトゥウェンテでは、ダグラスは数々のスポーツ面での成功を収めた。エールディビジ優勝、KNVBカップ制覇、ヨハン・クライフ・スハールを2度獲得したほか、オランダ国籍取得後には一度だけオランダ代表のメンバーにも選出された。

ただ、最終的に国際Aマッチ出場は実現しなかった。また、エンスヘーデでの数年間には、ルート・ボッセン主審との一件で重い出場停止処分を受けた際など、数回にわたって否定的な形でニュースとなったこともある。

FCトゥウェンテ退団後、ダグラスは国外でもプレーした。スポルティング・ポルトガルと契約していた2017年4月にはドーピング違反が発覚し、2021年にヴュルツブルガー・キッカーズでプロキャリアに終止符を打った。

ここ数年、ダグラスはトゥウェンテ地域のアマチュアサッカー界で活動していた。2025年夏からはエンスヘーデのTVVで選手兼アシスタントコーチを務める一方、Vogidoのユースチームを指導し、FCトゥウェンテ／ヘラクレスのアカデミーでも活動している。