デビッド・モーラー・ウルフは、代表戦期間中に大きな打撃を受けた。ノルウェーの左サイドバックである彼は、スイスとの親善試合（0-0）で目の下に肘打ちを受け、チームメイトのアンドレアス・シェルデルップは大きなパニックに陥った。彼は、モーラー・ウルフが目を失ったと思ったからだ。

75分、元AZのディフェンダーは左頬骨に肘打ちを受け、大量の出血を伴った。シェルデルップは彼のもとへ駆け寄り、その後、深刻なパニックに陥った。

「大量の血と、目の下の切り傷が見えた。何事だと思ったよ。目を失ったのかと思った」と、シェルデルップは『ダグブラデット』紙のインタビューで語った。

結局、それは深い切り傷のようだった。それに気づいたのはチームメイトのクリストファー・エイヤーで、彼はウルヴァーハンプトン・ワンダラーズの左サイドバックを落ち着かせることができた。

先週オランダ戦で得点を挙げたシェルデループは、今後はこのような状況に対して異なる反応を示すと語っている。「次はもう少し彼を落ち着かせ、あまり大げさに反応しないほうがいいかもしれない。彼がイライラしていたのは理解できる。」

モーラー・ウルフもコメントし、SLベンフィカのフォワードのパニックに同調してしまったと語った。「シェルデルップが僕の方に来て、すぐにベンチに向かって『ドクターをピッチに呼んでくれ』と叫んだんだ。」

ウルヴァーハンプトンは今週末の試合が予定されていないため、モーラー・ウルフはプレミアリーグ最下位のチームでゆっくりと回復に専念できる。ウルブズは4月10日（金）、プレミアリーグでウェストハム・ユナイテッドと対戦する。