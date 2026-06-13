アル・イッティハド元CEOのファジル・ハメド・アル・バルウィ氏は、モロッコ代表アブドゥルラザク・ハムダッラーが同クラブに在籍した時期について、退団の経緯で批判を受けたと明かした。

2024年夏、ベンゼマに次ぐ2番手を拒否したことで契約が解除され、ハムダッラーはアル・シャバブに移籍した。

バルウィは「私はハムダラと密接に働いた。彼は誠実で、嘘を嫌い、正当な評価と称賛を望む。彼は優れた選手であり、非常に規律正しい」と語る。

さらに「彼はアル・イッティハドで素晴らしいパフォーマンスを見せ、以前噂されたようなトラブルもなかった。最高レベルのプロで、自分の仕事を愛している。だが、今回の出来事は彼を苛立たせた」と語った。

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さらに「彼は6か月間給料が支払われなくても黙って練習し試合にも出ていた。その後、背番号9を剥奪されベンゼマに与えられた」と続けた。

続けて「ハムド・アッラーは物事を明確に好む。不透明だと怒り、暴走してしまう。トラブルメーカーだと批判されるが、彼は嘘を嫌い、シャバブやアル・ナスルを去ったのもそのせいだ」と語った。

最後に彼は「タアウーンはハムド・アッラーと契約することで大きな利益を得られるだろう。彼は有用な選手であり、誠実さを重んじるからだ」と語った。