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ハリー・ケインが長期離脱するバイエルン。冬に代役を獲得するのか？候補の名前を挙げてみよう。

バロンドールを受賞したばかりの選手を簡単に代えることはできない。代えられるなら、世界最高の選手ではないはずだ。だがバイエルンの問題は、ハリー・ケインの代役が本人より大きく見劣りすることではない。例えば昨季のニコラス・ジャクソンはそうだったが、それでもバイエルンで11得点を挙げた。問題は、そもそも本職の代役がいないことだ。

夏にジャクソンのレンタル期間が終わると、新たな控えの獲得が議論された。しかし最終的にクラブ首脳陣は見送り、必要になれば複数のポジションをこなせるセルジュ・ニャブリとイスマエル・サイバリを起用する方針を選んだ。 ところがケインは脛腓靱帯の断裂で3月まで離脱 し、代役候補のニャブリとサイバリもプレーできない。

太ももを負傷したニャブリは1月初めの後半戦開幕時に復帰する可能性があり、脛腓靱帯を断裂したサイバリは2月の復帰が見込まれる。ただ、ケインと同様、復帰後どれほど早く試合での負荷に十分耐えられるようになり、本来のトップレベルを取り戻せるかは分からない。ヴァンサン・コンパニ監督はケルン戦とリール戦で、レナルト・カール、トム・ビショフ、コンラート・ライマーを前線で試したが、ほとんど成果は出なかった。 16歳の有望株バスティアン・アッソモは、良いプレシーズンを送り、目覚ましい得点記録を残しているにもかかわらず 、なぜかトップチームではまだまったく出番がない。

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シーズンの目標を深刻な危機にさらさないためにも、バイエルンは冬の移籍期間にケインの代役を獲得すべきだろう。マックス・エベルSDとクリストフ・フロイントスポーツディレクターは、そうした検討をまだ認めようとしていない。だが、市場の調査はとっくに始めているはずだ。そこで、こちらも候補を見てみよう。

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バイエルンが獲得できる無所属の選手は？

最も簡単なのは、言うまでもなく無所属の選手を獲得することだ。メリットは移籍金がかからず、少なくとも国内大会なら1月の移籍期間開始を待たずにすぐ出場できること。デメリットは、ここ数週間チーム練習に参加しておらず、万全の状態ではない可能性があることだ。それでも興味深い選択肢はある。

例えば、2022年の世界最優秀選手カリム・ベンゼマだ。38歳のフランス人FWは夏にアル・ヒラルを退団して以来、無所属。ただし、直近ではサウジアラビアで高額の給与を受け取っていた。同じく無所属なのがマウロ・イカルディ（33歳、前所属ガラタサライ）とアントニー・マルシャル（30歳、前所属モンテレイ）だ。マルシャルはマンチェスター・ユナイテッド在籍中にも、ミュンヘンへの移籍の可能性が取り沙汰されたことがある。

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さらに12月末には、旧知の選手の契約が満了する。エリック・マキシム・チュポ＝モティングだ。現在37歳の同選手は2020年から2024年までバイエルンでプレーした。当初はロベルト・レヴァンドフスキの控えとして申し分ない働きをしたが、 高額な契約延長の後は負傷に悩まされた 。今季はRBニューヨークで、短時間の出場が大半だった23試合で5得点を挙げた。 『Sky 』によると、バイエルン内部ではすでにチュポ＝モティングの名前が議論に上がっている 。

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バイエルン、将来を見据えた補強はトレソルディかエブヌタリブか？

もう少し将来性のあるストライカーを獲得することも考えられる。一時的な代役にとどまらず、中期的にはケインの控えを務め、長期的には後継者候補として育てられる選手だ。この方針での理想的な選択肢はニコロ・トレソルディだろう。22歳の同選手はクラブ・ブルッヘで次々と得点を決め、 ドイツとイタリアの両国で、最も期待されるストライカーと見なされている 。

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ただし、ケインが復帰すれば、トレソルディはバイエルンで当面ベンチに座る時間が長くなるのは避けられない。本人がそれを受け入れるかは疑問だ。クラブ・ブルッヘとの契約は2029年までで、移籍金は少なくとも4000万ユーロになるとみられる。注目すべきは、トレソルディの代理人が、ジャマル・ムシアラの代理も務める11WINSであることだ。 バイエルンと11WINSの関係は、現在のムシアラを巡る議論によって緊張している 。水曜日に公表された声明では「建設的な対話」が行われているとされているものの、だ。

トレソルディと同じタイプの獲得候補に挙がるのが、ドイツ代表FWユネス・エブヌタリブだ。23歳の同選手は今季、フランクフルトで公式戦12試合に出場してすでに8得点を記録しており、契約は2031年まで残っている。エブヌタリブは以前からドルトムントの獲得候補とされている。ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブックとはSVエルフェアスベルク時代からの知り合いでもある。 『Sport Bild』によると、バイエルンも獲得争いに加わった 。移籍金は3000万～4000万ユーロになる可能性がある。

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一方、ニック・ヴォルテマーデは選択肢にない。バイエルンは2025年夏、獲得に力を注いでいた。現在24歳の同選手はニューカッスル・ユナイテッドからユヴェントスにレンタル移籍しており、序盤の苦戦を経て最近は調子を上げている。ただ、シーズン序盤にはニューカッスルでも出場しているため、今季バイエルンでは出場資格を得られず、冬の獲得候補にはならない。

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ほかにバイエルンの獲得候補とされるストライカーは？

一方、サシャ・カライジッチ（29歳）は事情が異なる。身長2メートルの長身FWは、シュトゥットガルトで活躍した後、バイエルンの獲得候補になったことがあるが、2022年にウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズへ移籍した。相次ぐ不運な負傷を経て、最近は母国オーストリアのLASKで復調している。Skyの解説者ディートマー・ハマンは先日、バイエルンの関心が再燃した可能性に言及した 。カライジッチは「もちろん光栄だ」と応じたが、「でも興味はない」とも語った。

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ここ数日、信頼度がまちまちな移籍情報の専門家やサイトが、ほかにも多くのストライカーをバイエルンと結びつけている。

例えばフォラリン・バログン（25歳）。ワールドカップでは、ドナルド・トランプ米大統領の介入を受けて出場停止処分が取り消されたことで有名になったが、現在はモナコで控えにとどまっている。ガブリエウ・ジェズス（29歳）もバルセロナでは定位置を確保できていない。ジョシュア・ザークツィー（25歳）の復帰はどうだろうか。かつてバイエルンでトップチームに昇格したが、2024年から在籍するマンチェスター・ユナイテッドでは苦戦している。

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いずれも基本的には能力を備えているが、現在は本来の好調時からほど遠い。アミーヌ・グイリ（26歳）は違う。アルジェリア代表の同選手は今季マルセイユで好調を維持しており、センターフォワードと左サイドの両方でプレーできる。