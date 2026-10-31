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ベルギー代表経験を持つラジャ・ナインゴランは、ブリュッセル当局から金融関連の犯罪を指摘され、禁錮2年と10万5000ユーロの罰金を求められている。38歳の元セリエAのMFに対する法的手続きは、2025年1月、アントワープでの広範な麻薬犯罪捜査のさなかに逮捕されたことに端を発する。

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ベルギーのベテラン選手に重大な容疑

ブリュッセル検察は、マネーロンダリングの疑いを巡り、元カリアリのスター選手に対して拘禁刑2年と罰金10万5000ユーロを正式に求刑した。もっとも、38歳のナインゴランは、アントワープでの国際的な麻薬密売に関する捜査の一環として2025年1月に警察に拘束されたものの、一貫して無実を主張してきた。検察は現在、麻薬や犯罪組織への直接的な関与については嫌疑がないと判断している。

現金の送金が捜査の焦点に

当初の犯罪組織や密売に関する容疑は取り下げられたが、捜査当局は、イタリア時代に「イル・ニンジャ」の愛称で知られたベテランMFについて、10万ユーロを超える不正資金を扱ったとして有罪判決を受けるべきだと考えている。問題の金は、悪名高い犯罪者アシュラフ・セッカキの弟で、ナインゴランの友人でもあるナスル・エディン・セッカキから手渡されたとされる。

検察官は法廷で取引の詳細について、「ナインゴランはセッカキから現金10万5000ユーロを受け取った。セッカキは、その金を自身の母親の口座に送金するよう求めた」と述べた。

これに対しナインゴランは、元妻との離婚後に自身の銀行口座が凍結されたため、これまでの生活を維持する目的でセッカキから現金を借りただけだと捜査当局に説明した。

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弁護団は全面無罪を要求

ナインゴランは、父親の母国インドネシアから欧州に戻って以来、ベルギー2部でプレーを続けている。インドネシアでは2023-24シーズン後半、警察が所有するクラブ、バヤンカラFCに所属した。その後、2025年1月にロケレンへ加入し、1年後に現在の所属先であるパトロ・アイスデンへ移籍した。

ナインゴラン本人は最初の審理に出廷しなかったが、代理人のムニール・スイディは、来月の弁論で全面無罪を求めると明言した。「以前の容疑が事実無根であることは、すでに証明した。残っているのはマネーロンダリングだけだが、それにも根拠はない」と語っている。

11月の審理が迫る

ナインゴランの弁護団は、残る金銭面の容疑を退けるため、11月13日にブリュッセルの裁判所で正式に弁論を行う予定だ。ベルギーメディアの報道によると、直近の審理を欠席した元ローマ、インテルの司令塔は、来月の審理には本人が出廷する可能性がある。最終判決が下るまで、ナインゴランは引き続き2部のアイスデンに所属する。