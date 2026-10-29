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元アイルランド代表のジェームズ・マクリーンが、双方の合意により契約を即時解除し、地元クラブのデリー・シティを退団した。37歳のサイドプレーヤーは、レクサムから復帰してわずか9カ月でブランディウェル・スタジアムを去る。長引く対立により、7月から試合に出場していなかった。

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地元クラブへの復帰は早期に終了

マクリーンのデリー・シティでの2度目の在籍は、突然終わりを迎えた。2011年にサンダーランドへ売却されてから15年、ベテランは1月に「複数年契約」を結んでいた。20試合に出場して4アシストを記録したが、7月のFAIカップ2回戦、トルカ・ローバーズ戦が最後の出場となった。7月23日のリエカとのカンファレンスリーグ予選では出場機会のない控えにとどまり、その後は試合のメンバーから外された。

双方の合意で長引いた対立に決着

クラブが当初、契約の解除を試みたことで長期にわたる対立が生じていたが、デリー・シティは発表した。「デリー・シティFCとジェームズ・マクリーンは、ジェームズとクラブの契約を即時に解除することで双方が合意に達したことをお知らせします」

「この合意により、最近の対立は終結します。クラブとジェームズはともに結果に満足しており、建設的に前へ進めることを喜んでいます」

退団について、マクリーンはさらにこう述べた。「これらの問題を解決するための合意に達することができ、うれしく思います。クラブへの復帰は望んでいたようにはいきませんでしたが、デリー・シティFCは私の心の中で常に特別な存在です」

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「サポーターの皆さんの支えに感謝したいです。そして、選手たち、監督陣、スタッフ、サポーターの皆さんの今後の幸運を願っています。特に、ウォーターフォードFCとのFAIカップ決勝に臨むチームの健闘を祈っています」

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会長、実績を重ねたアイルランド人選手のキャリアを称賛

ウイングのマクリーンは、デリー・シティでの2度の在籍を通じて108試合で20得点を記録。サンダーランドとウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンではプレミアリーグ通算158試合に出場し、ウィガン・アスレティック、ストーク・シティ、レクサムでもEFLを戦った。

代表通算104試合出場のマクリーンをたたえ、クラブのフィリップ・オドハーティ会長は語った。「デリー・シティに関わるすべての人を代表して、地元のクラブに尽くしてくれたジェームズに感謝したいと思います」

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「彼の功績はブランディウェルの外にも広がっています。アイルランド共和国代表として103試合に出場したことは素晴らしい節目であり、アイルランドサッカー全体に対する彼の多大な貢献を、クラブとして正式にたたえたいと思います」

「彼の今後の幸運を願っています。この件について、クラブもジェームズ・マクリーンもこれ以上コメントすることはありません」

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かつてのチームメートには大一番の決勝が控える

フリーエージェントとなったマクリーンが次の進路を検討する一方、5位のデリー・シティは金曜日、スライゴ・ローバーズとのアウェー戦で国内リーグの日程を終える。その後、ブランディウェルの関心は11月8日（日）にアビバ・スタジアムで行われるウォーターフォードとのFAIカップ決勝に向かう。優勝すれば、クラブにとって同大会7度目、2022年以来のタイトルとなる。