元レアル・マドリードのスター：「ヴィニシウスはひどい。彼を見るだけで腹が立つ」

元レアル・マドリードのオランダ人ラファエル・ファン・デル・ファールトは、火曜日のチャンピオンズリーグでバイエルン・ミュンヘンに1-2で敗れた後、チームメイトだったブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールを強く批判した。

バイエルンは敵地サンティアゴ・ベルナベウで2-1勝利し、準決勝進出へ前進した。

第2戦は来週水曜、アリアンツ・アレーナで行われ、勝者はリヴァプール対パリ・サンジェルマンの勝者と準決勝で対戦する。

ファン・デル・ファルトはスペイン紙『アス』の取材にこう語った。 「ひどいものだ。彼がプレーしているのを見ると腹が立つ。彼は素晴らしい選手だから、本当に気の毒に思う。だが、ボールに触れるたびに、たとえほんの少しの接触でも、相手選手がレッドカードをもらうことを期待して地面に倒れ込み、何事もなかったかのように立ち上がる。それが彼について私が悲しく思う点だ」

さらに「レアル・マドリードなら試合中にひどいプレーをしてもファンは気にしない。彼らは突然、予告なしに圧倒的なエネルギーを取り戻しスタジアムを沸かせることを知っているからだ。バイエルンではそうはいかない」と続けた。

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