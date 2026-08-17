元スペイン代表およびレアル・マドリードのゴールキーパー、サンティ・カニサレスは、バルセロナがフェラン・トーレスを5000万ユーロでパリ・サンジェルマンへ売却するという決断を批判し、カタルーニャのクラブが選手を手放すタイミングを誤ったとの見方を示した。トーレスはキャリア初期に直面した困難を乗り越え、成熟と安定の段階に到達していたためだ。

スペイン紙『スポルト』が伝えたところによると、カニサレスはトーレスの退団に対する反対の姿勢を改めて示し、バルセロナは当初の獲得は正しかったものの、選手が最高の水準を発揮し、違いを生み出す能力を証明し始めたまさにそのタイミングで売却したのは誤りだと強調した。

バルセロナは慌ただしい移籍期間を迎え、その間にアンソニー・ゴードン、カリム・アデイェミ、ジェシ・ピシオとの契約を含む複数の取引を成立させた。同時にロドリとジョアン・カンセロの2件の獲得を進める動きを続けており、さらに純粋なストライカーの獲得も模索し、アルゼンチン人のフリアン・アルバレスを最優先の候補に据えている。

一方で、チームの陣容にはいくつかの変化があった。アンス・ファティ、ヤン・フェルジェリ、イニャキ・ペーニャが去り、ロナルド・アラウホとマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンはレンタルで放出された。しかしフェラン・トーレスのパリ・サンジェルマンへの移籍は、カニサレスにとって最も物議を醸す取引であり続けた。

このスペイン人ゴールキーパーはトーレスの困難な出発点を振り返り、バレンシアからイングランドサッカーへの移籍が彼を大きな試練の前に立たせたと指摘した。特に強豪チーム内での適応の難しさが、出場機会と自信に影響を及ぼしたという。

カニサレスは、バルセロナがトーレスに賭けたのは正しい決断だったと述べたが、クラブはこの挑戦を終わらせるタイミングを誤ったとの見方を示し、次のように付け加えた。「バルセロナは賢く彼と契約した。バルセロナに適応するのは難しい。彼は結局適応し、輝きを放ち、キャリアで最高の瞬間を過ごし、決勝でゴールを決めた。それなのに今が売り時だという。まったく逆だ」。

カニサレスは、この取引の対価である5000万ユーロが選手を手放すのに十分な理由になるとは納得しておらず、バルセロナが市場で同じ価値をもって確実なストライカーを見つけられるのかと疑問を呈した。

そしてこう付け加えた。「無償で手放すわけではないが、5000万ユーロは贈り物ではない。彼はゴールを決めるストライカーだ。市場に行って、その金額で何が手に入るのか見てみればいい」。

この元ゴールキーパーは、トーレスの退団に対する自らの立場が今に始まったものではないことを強調し、夏の間ずっとこの取引を批判してきたと指摘してこう語った。「私は夏の間ずっとこのことを繰り返し言ってきた。理解できない」。