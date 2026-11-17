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ヴィニシウス・ジュニオールの先日の記者会見は、ありふれたものでは終わらなかった。ブラジル人スターが自身の不調の理由を説明しようとしたところ、数時間のうちにスペインで大きな議論を呼び、同国サッカー界で最も影響力のある声の一つから厳しい反論を受けることになった。

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元レアル・マドリー・カスティージャのアルバロ・ベニートは、番組「エル・ラルゲーロ」（ラジオ局「カデナ・セール」）で、レアル・マドリーに所属する同選手の説明にためらうことなく疑問を投げかけ、「信じられない言い訳」と断じた。この発言は、同選手の将来とチーム内での役割をめぐる議論に火をつけている。

ヴィニシウスは、今季に向けて十分な準備ができなかったことを認めていた。その理由として、ブラジル代表がワールドカップで早期敗退したことによる大きな精神的影響を挙げ、本人いわく、そのために休暇をトレーニングよりも休息や楽しむこと、家族と長く過ごすことに充てたという。

ブラジル人スターは「ワールドカップの後、うまく準備ができなかった。この大会がすべてのブラジル人に与える影響はとても大きいからだ。あんなに早く負けるとは思っていなかった。だから休暇を楽しみ、休み、リラックスすることに使い、結果的にここ数年よりトレーニング量が少なくなってしまった」と語っていた。

しかし、この説明はベニートを納得させなかった。ベニートは、ヴィニシウスの問題は短い準備期間だけにとどまらない根深いものであり、受賞目前だったバロンドールを逃して輝きを失って以来、丸2シーズンにわたって続いていると見ている。

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ベニートは「言い訳のように聞こえるし、信じられない。今日は11月17日で、彼は26歳。我々はプロ選手の話をしているんだ。過酷なシーズンとワールドカップでの失望の後、夏に少し気が緩むのは理解できる。でも彼は驚異的なフィジカルを持っていて、わずか3週間でロケットのような状態になる」と語った。

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元レアル・マドリーのスターはさらに「自分の才能を最大限に生かせば、輝かしいスターになるだろう。フィジカル面ではそれを証明してきたし、並外れた才能の持ち主だ。だから私にとっては、何よりもメンタリティの問題だ。聞いた話からそう理解したし、少し驚かされた」と続けた。

こうした立場をとったのはベニートだけではない。解説者のラファ・アルコルタも同調し、問題はフィジカル面では全くなく、何よりもメンタル面にあると強調。ヴィニシウスは過去2シーズン、身体的に最高の状態にはなかったと指摘した。

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アルコルタは「アルバロに同意する。ワールドカップの問題ではなく、過去2シーズンずっと続いていることだ。彼は驚異的な身体能力を持つ超人的な選手だが、やるべきことをやっていない。フィジカルの問題だとは思わないし、彼自身もそれを分かっている」と断言した。

アルコルタは、ヴィニシウスがレアル・マドリーでの新たな現実を受け入れ、ボールを持っていない時にもっと努力し、サイドバックやほかの選手をサポートするなど、守備面でもチームを助ける必要があると説明した。

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さらに「問題はそこにある。彼はまだこの状況を受け入れておらず、理解もしていない。それを拒んでいるのは、自分が違う選手になってしまうと考えているからだが、今の彼はそうではない」と続けた。

この論争は、ブラジル人スターにとってデリケートな時期に巻き起こった。ヴィニシウスは、かつて彼を際立たせ、世界最高の選手の一人にした輝きを大きく失っている。レアル・マドリーの直近2度のチャンピオンズリーグ制覇の鍵となったドリブル、スピード、得点感覚が衰えてしまったからだ。

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また今季は、退場処分によって数試合を欠場したことで、プレッシャーがさらに増している。ヤン・ディオマンデのような新たな選手が台頭する中で先発の座が脅かされており、一時的な不振が恒常的な危機へと変わる前に、ファンとコーチングスタッフの信頼を取り戻せるか、真価が問われている。