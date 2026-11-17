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スペイン代表が低迷と議論のさなかにあるなか、元レアル・マドリーのスター、アルバロ・ベニートが状況を一変させる強烈な発言を行った。ベニートはペドリを力強く擁護し、「二人といない選手であり、世界に彼の代わりはいない」と断言している。

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ベニートの発言は、UEFAネーションズリーグのチェコ戦とイングランド戦でペドリがスペイン代表の試合から外れたことが大きな議論を呼んだ後に飛び出した。バルセロナのスターはクラブで自身最高レベルのパフォーマンスを見せているだけに、ベンチに座っていることに多くの人が首をかしげていた。

ベニートは、ラジオ局「カデナ・セル」の番組「エル・ラルゲロ」で、この若きMFを迷わず擁護。勝利を目指すどのチームにとっても欠かせない、唯一無二の選手だと評した。

ベニートは「あえて自分の意見を言わせてもらうと、彼はベストな時期にワールドカップを迎えたわけではなかった。彼らは別の選択をして、それは見事な成功を収めた。だが、それで彼のサッカー選手としての地位が下がるわけではない。数カ月前、ここで彼が最高のMFだという話をしたばかりだ」と語った。

さらに元スターは「彼は世界最高のMFたちと渡り合えるだけの地位にある。ベリンガムやほかの選手たちとね。特徴はそれぞれ違うし、もちろん選手同士を比較しているわけではない」と続けた。

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ベニートは、現在のペドリが抱える唯一の問題は技術的なものではまったくなく、最高のパフォーマンスを取り戻すこと、そしてベンチ生活や出場機会の少なさによって少し失ったかもしれない代表での自信を取り戻すことにあると強調した。

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「ペドリの唯一の問題は、最高のパフォーマンスを取り戻し、少し失ったかもしれない代表での自信を取り戻すことだ。それでも、スペースを見つけること、ボールを守ること、プレッシャーをかわすことにおいて、あれほどの特徴を持つ選手はほかにいないと思う」

ベニートによれば、ペドリの真の価値は、ピッチを読む稀有な能力、ほかの選手には見えないスペースを見つける力、そしてプレッシャーの中でもボールを失わずに運び出す力にあるという。これらはいずれも、代表のほかの選手が同じクオリティで備えていないスキルだ。

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レアル・マドリー・カスティージャの元指揮官はさらに「彼は素晴らしい戦力だと思う。私にとっては、欠かすことのできないレギュラーだ」と付け加えた。

ベニートの発言は、スペイン代表にとって微妙な時期に飛び出した。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは直近2試合で精彩を欠き、試合のリズムをコントロールし、中盤で違いを生み出せる選手の不在を強く感じさせた。

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多くの評論家は、ペドリが先発から外れたことが「ラ・ロハ」のパフォーマンス低下の大きな要因の一つだったとみている。とりわけチームは守備と攻撃のつながりを欠き、組織化されたチェコとイングランドの守備陣を前に打開策を見いだせなかった。

その一方で、ペドリはバルセロナで卓越したパフォーマンスを続けている。カタルーニャのクラブで司令塔となり、監督が攻撃の組み立てやビッグマッチの主導権を握るうえで頼りにする存在となっている。

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ベニートによる力強いペドリ擁護は、スペインのサッカー界に重要な問いを投げかけている。デ・ラ・フエンテは自らの選択を見直し、ペドリにふさわしい地位を与えるのか。それとも、影響力が劣ることが明らかになった別の選択肢に頼り続けるのか。

確かなのは、この議論が今後数日で収まることはなく、ペドリの名前が引き続き議論の中心にあり続けるということだ。彼を世界最高のMFとみなす者もいれば、今後の大舞台を前に、代表でそれを証明する完全なチャンスを与えるべきだと求める者もいる。