元リヨン選手のブライアン・ベルグヌー（43）が急死した。

金曜日、フランスサッカー界に悲報。オリンピック・リヨンの元選手でル・アーヴルのアシスタントコーチ、ブライアン・ベルグヌーが43歳で急逝した。

リヨン下部組織出身で、2003-04シーズンにトップチームに定着。攻撃的MFとして公式戦48試合6得点を記録した。

リヨンでは3度のリーグ制覇と3度のフランス・スーパーカップ制覇を経験した。

2005年にはトゥールーズへ移籍し4シーズンプレー。その後、イタリアのレッチェ加入時にシャトールーとキプロス・オモニア・ニコシアへレンタル移籍した。

2012年にトゥールFCで現役を引退。指導者の道を歩み、経験を積んだ。

2025年夏からル・アーブルでアシスタントコーチを務め、トップレベルで指導を続けていた。

『ル・プログレ』紙によると、ベルググヌーは金曜日、トゥールーズの元選手たちとレジェンド・トーナメントに出場する予定だった。しかし移動中の車内で突然意識を失ったという。

病院に搬送されたが死亡が確認された。妻と4人の子供が遺された。

オリンピック・リヨンは深い衝撃を受け、遺族へ哀悼の意を表した。トゥールーズは「大きな損失」とし、「ブライアンは永遠に私たちの心の中に生き続ける」と述べた。