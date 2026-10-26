元リバプール、アーセナルのMFジャーメイン・ペナントが、ロンドン北部で散歩中に犬に激しく襲われ、右脚に4か所の咬傷を負い、50針以上を縫う事態となった。

英紙「ザ・サン」によると、事件は43歳のペナントが愛犬「キング」（アメリカン・アキタ種）を連れて散歩していた際、ジャーマン・シェパード種の犬と遭遇したときに起きた。

その出会いはすぐに激しい衝突へと発展した。相手の犬が元選手の愛犬に襲いかかり、ペナントが守ろうと間に入ったところ、今度は彼自身が攻撃の標的となった。

ペナントはこの出来事を恐ろしい体験だったと振り返り、次のように語った。「本当に怖かった。相手の犬がキングを襲ったから、守るために割って入ったんだ」

さらに、その後で犬が自分自身を攻撃していることに気づいたと明かし、犬が口で彼の脚を少なくとも5秒間噛みついたまま、自分は地面に倒れ込んだと説明した。

元選手は咬まれた激しさについて触れ、凄まじい圧力を感じたと語り、攻撃を受けた際の大きな力を示唆した。

愛犬が守るために割って入る

ペナントは、愛犬「キング」が自分を守るために間に入り、その後2頭の犬が激しく取っ組み合ったと説明し、助けが到着するまで相棒がそばを離れなかったと強調した。

事件発生時、2頭の犬はどちらもリードを離れた状態だった。2年前から交際しているガールフレンドのミミ・モンゴメリーが、配車アプリ「ウーバー」を使ったタクシーで彼を救急外来へ搬送する手配を行った。

ペナントは病院で治療を受け、医師らが右脚の咬傷による4か所の負傷に対処した。金曜日から土曜日まで入院し、大きな傷の一つのために形成外科手術が必要になる可能性があると告げられた。

負ったけがの深刻さにもかかわらず、ペナントは警察への届け出を行わないことを決め、こう語った。「こういうことは起こり得る。僕は大丈夫だし、犬も大丈夫。すべて問題ない」

ペナントのプレミアリーグでのキャリア

ペナントはプロとしてのキャリアを通じてプレミアリーグで231試合に出場し、そのうちアーセナルで12試合、リバプールで55試合に出場した。さらにリーズ・ユナイテッド、バーミンガム・シティ、ポーツマス、ストーク・シティでもプレーした。

このイングランド人選手は、イングランドサッカーの数々の名門クラブでプレーした末に、2018年に現役を引退した。

50針と形成外科手術：元リバプールの選手、犬による恐ろしい襲撃を受ける！