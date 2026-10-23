元リヴァプールMFカーティス・ジョーンズ、インテルのチャンピオンズリーグ制覇を確信

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カーティス・ジョーンズが、インテルには欧州サッカーの頂点に立つために必要なものがすべてそろっていると主張し、ライバルたちに強気のメッセージを送った。元リヴァプールMFは、チームの技術力と粘り強い精神力を踏まえ、インテルがチャンピオンズリーグ優勝の有力候補だと考えている。

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欧州での目標達成へ、チームに絶対の自信

ジョーンズがクラブの欧州での展望について、チームを鼓舞する言葉を口にした。頂点に到達する力がチームにはあると確信している。新たな環境で自分を試すためにイタリアの強豪に加入したイングランド人MFは、現在のチームには欧州最高峰の大会で終盤の戦いを勝ち進むために必要なものがそろっていると考えている。その楽観的な見方の主な理由として、チームメイトの技術レベルを挙げた。

「チャンピオンズリーグで競争力を発揮できると100％確信している」とジョーンズはDAZNとの詳しいインタビューで語った。発言はTUTTOmercatoWEBが伝えている。「チームメイトを見ると、技術や個々の能力の面で、得点し、アシストし、チャンスをつくる力がある。強い一体感と、チーム全体のエネルギーを感じる」

「相手に先制されても、僕たちは逆転できる。怖がったり、冷静さを失ったりしない。ファンも素晴らしく、それも大きな助けになっている。チームには必要なものがあると、純粋に感じている。必要なものがすべてそろっていないチームなら、僕は決して選ばなかった。改善すべき細部はあるかもしれないが、差はそれほど大きくない」

セリエAとプレミアリーグを比較

ジョーンズのミラノ加入は、プレミアリーグで名を知られた複数の選手をサン・シーロに迎えた、より広範な補強戦略の一環だった。ジョーンズは、自身とジョン・ストーンズ、ジェド・スペンスが持ち込んだ経験が、チームの精神面を強化したと指摘。5月にタイトル獲得を目指すチームには、重圧のかかる欧州の大一番に慣れた選手が不可欠だと強調した。

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イングランドとイタリアのトップリーグの違いを巡る長年の議論について、ジョーンズは、セリエAが本質的に劣っている、あるいは過度にテンポが遅いという見方を退けた。「外から見ると、セリエAはテンポが遅く、レベルもそれほど高くないと誰もが思っている。僕も一部は同意する」と説明した。「試合のテンポが遅くなるのは、相手が僕たちにどう向き合うかによる。リヴァプールでも全く同じだった。リーグ屈指の強豪だったから、相手が僕たちにプレスをかけてくることはほとんどなく、低い位置で守備を固めて難しくしてきた。最高の選手がいる最も強いチームが相手なら、相手はそうする。イタリアでもイングランドでも同じだ」

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インテルのファンとの絆

選手とスタンドの間にある感情的なつながりは、ジョーンズがクラブへの加入を決めた大きな要因だった。かつて対戦相手としてインテルと顔を合わせた際を振り返り、サン・シーロの雰囲気が強く印象に残ったと明かした。ミラノの熱狂的な声援を、自身がマージーサイドで慣れ親しんだ、世界的に知られる環境になぞらえた。

「チャンピオンズリーグでインテルと対戦したとき、選手とファンのつながりにすぐ気づいた」とジョーンズは語った。「僕とリヴァプールも、ピッチ上の12人目の選手であるファンと、常にそういう特別な絆を築いてきた。インテルを愛する人たちにも同じことが当てはまると思う。だから決断は簡単だった」

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自身のプレースタイルとピッチ上での勇気

ジョーンズは個人として、リスクを伴う一方で大きな成果も狙えるプレースタイルを貫くつもりだ。現代では数字への関心が強いものの、自身の真価は狭いスペースで責任を引き受ける姿勢や、ボールを持っていないときの運動量にあると考えている。そうした働きは得点やアシストの数字には必ずしも表れないが、インテルのコーチングスタッフには高く評価されているという。

「僕は決して消極的にはならない。決して恐れない。いつも楽な選択肢に逃げる選手にはなりたくない。プレッシャーを受けているときでも、ボールを持ってリスクを取りたい。うまくいけば素晴らしいが、いつもそうなるわけではないと受け入れなければならない。僕がピッチでやっていることには、チームメイトは気づいても、ファンには見えないかもしれないものがある。今のサッカーが統計や得点、アシストで測られることは分かっている。僕はほかの選手ほど得点しないかもしれないが、チームメイトやスタッフが気づき、評価してくれることをピッチでほかにもたくさんやっている」とジョーンズは締めくくった。