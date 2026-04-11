元リヴァプールGKは、ワールドカップでロナウドがポルトガルに悪影響を与えると指摘。メッシとは対照的だ。

リヴァプールの元GKは、アル・ナスル主将でポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドが2026年W杯に出場すれば母国に悪影響だと批判した。

ロナウドは米・加・墨開催の2026年大会で自身最後のW杯出場を狙っており、ポルトガル代表としてグループ11でコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと対戦する予定だ。

一方、元リヴァプール＆トッテナムGKブラッド・フリーデル（米国）は、インテル・マイアミのキャプテン、アルゼンチン代表リオネル・メッシとは対照的に、このポルトガル人スターの出場は母国にとってマイナスになると主張した。

ポルトガル紙『アポロ』によると、フレデルは「選手は皆、いつか引退する。ロナウドも例外ではない」と語った。

ロナウドは依然として良いコンディションに見えるが、プレースタイルは変わった。いずれ、チームに悪影響を及ぼす可能性がある」と語った。

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それでも彼はベンチに置けるタイプの選手ではない。もしロナウドを外せば、大会中ずっとそれが話題になるからだ」

続けて「この決断を迫られないことを感謝している。メッシもロナウドも衰えているのは明らかだ」と語った。

さらに「メッシは今もインテル・マイアミで多くプレーし、得点もアシストもできる。彼はアルゼンチンを救える。だが今のロナウドは、特に守備が必要な場面でチームに貢献しづらい」と語った。

さらに「もしあなたが監督なら、世界最高の代表と対戦するとき、守備に10人しか残せない状態で戦うか？それは難しい」と続けた。

最後にこう結んだ。「メッシの良いところは、彼が守備をしたことがないことだ。チームは常に、彼が自由に動き回れるように作られてきた」。