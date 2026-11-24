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元リヴァプールDFのジェイミー・キャラガーが、エヴァートンのブレントフォード戦0-4大敗を厳しく評価した。マージーサイド・ダービーが迫る中、すぐに気持ちを切り替える必要があると指摘。『スカイ・スポーツ』の解説者を務める同氏は、ロンドン西部での失速について、今季プレミアリーグでも最悪の出来の一つだったと率直に語った。

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解説者キャラガー、ブレントフォード戦の大敗に言及

月曜日の夜、エヴァートンの5位浮上への勢いは、容赦ないブレントフォードによって止められた。試合後、キャラガーが見解を示している。プレミアリーグ3連勝を狙ったエヴァートンは、前半のわずか2分間にケイン・ルイス＝ポッターにディフレクションから2点を奪われ、崩れた。さらにジェームズ・ターコウスキーの退場と、後半のヴィタリー・ヤネルト、ファビオ・カルヴァーリョのゴールによって、 エヴァートンにとって厳しい一夜となった 。

キャラガー、敵地での惨敗を分析

エヴァートンは好調を維持して南へ向かった。デイヴィッド・モイーズ監督にとっては、2度の指揮期間を通じてクラブ最多となる通算593試合目でもあった。しかし、節目を好結果で飾るどころか、 チームは終始相手に後れを取り 、勢いを大きくそがれた。

スカイ・スポーツで敗戦を分析したキャラガーは、普段らしくない不調な一夜を、チームはすぐに振り払うしかないと指摘した。「こういう試合は忘れて、すぐに切り替えなければならない。エヴァートンは日曜日の早い時間にマージーサイド・ダービーを控えている」

「本当に落胆し、悔しく思っているだろう。おそらく今季最悪のパフォーマンスの一つだった。ただ、全体としてはかなりよくやってきた」

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意外な立役者が守備の甘さを突く

ブレントフォードのキース・アンドリュース監督は、イゴール・チアゴの出場停止を受けて攻撃陣を組み替え、カラム・ウィルソンをプレミアリーグで初めて先発起用した。だが、主役となったのは左サイドバックのルイス＝ポッターだった。何度も広大なスペースを与えられた25歳は、エヴァートンの緩いマークを突き、11月までにリーグ戦4ゴールに到達。シーズン自己最多だった3ゴールを更新し、イングランド代表入りへのアピールにもなった。

前半終了前には、ターコウスキーがクリアの際にイェホル・ヤルモリュクのすねを捉え、エヴァートンの苦境はさらに深まった。クレイグ・ポーソン主審は当初イエローカードを提示したが、VARによる確認を経て退場処分に変更。過去に74回の警告を受けていたターコウスキーにとって、キャリア初の退場となった。その後、クィービーン・ケレハーがティエルノ・バリーのヘディングを阻むと、ヤネルトの約27メートルからのシュートと、カルヴァーリョが膝で押し込んだゴールにより、ブレントフォードは6位に浮上した。

出場停止で日曜日のダービーに向けた準備は難航

エヴァートンは、日曜日のグリニッジ標準時12時にリヴァプールを迎えるマージーサイド・ダービーに向け、急いで立て直さなければならない。ターコウスキーの出場停止によって月曜日の悪夢は次戦にも直接影響し、モイーズ監督は危険なライバルとの一戦に向けてセンターバック陣の穴を埋める必要がある。一方、ブレントフォードは出場停止中のエースストライカーを欠いても力を発揮できると証明し、自信を持って今後の試合に臨む。