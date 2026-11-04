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元イングランド代表の右サイドバック、グレン・ジョンソンは、ボーンマスの司令塔アレックス・スコットに対し、次の1月の移籍市場ではチェルシーを断り、リヴァプールに加入するよう促した。南海岸のクラブが貴重な戦力であるスコットの移籍金を1億ポンドに設定したことを受け、プレミアリーグの強豪2クラブは23歳のMFの獲得を争っている。

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元DFがイングランド代表MFに移籍先を助言

ジョンソンは、スタンフォード・ブリッジと比べてマージーサイドには落ち着いた環境があり、かつてブリストル・シティに所属した有望株にとってアンフィールドが理想的な移籍先だと考えている。両クラブは、同選手が2023年に2500万ポンドでバイタリティ・スタジアムへ移って以来、このイングランド代表選手を注視してきた。この夏には従来の「ビッグ6」全クラブが獲得について問い合わせ、現所属クラブも「売却しない」という姿勢を軟化させている。

ロンドン移籍よりマージーサイドの安定を評価

新年にMFがジョンソンの古巣のどちらを選ぶべきかについて、ベットフレッド に対し、ジョンソンはこう語った。「現時点ではリヴァプールと言わざるを得ない。必ずしも出場時間が増えるからというわけではない。クラブとしてのリヴァプールははるかに安定していて、より良い方向に進んでいるという観点からだ。

「安定性だけを理由にリヴァプールを選ぶ。ただ、正直なところ、どちらのクラブでより多くの出場時間を得られるかは分からない。両クラブが彼に関心を持つ理由は十分に理解できる」

ボーンマスが移籍金1億ポンドを要求

『BBC』によると、選手側との最終協議を経て、ボーンマスの首脳陣は獲得を望むクラブが1億ポンドを提示すれば、冬の退団を認める方針だ。スコットは昨季終了時に好条件の契約オファーを2度断り、新たな挑戦を望んでいる。これを受け、クラブ首脳陣は2027年まで同選手を引き留める計画の再検討を迫られた。

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チェルシーは夏に6000万ポンドと追加報酬400万ポンドのオファーを拒否された。それでもシャビ・アロンソ率いるチームは、エンソ・フェルナンデスをマンチェスター・シティに失い、移籍期限最終日にラミン・カマラの獲得も逃した後、1月を迎える前に9000万～1億ポンドで合意できると自信を持っている。

冬の交渉は順位表次第

リヴァプールはスコットが自チームの戦術に適している点を評価し、ボーンマスのアンドニ・イラオラ監督とも強い関係を築いている。一方で、夏の移籍を希望しており、より安価な代替候補として最近はカマラを巡ってモナコとの接触を増やしている。さらに、ボーンマスの首脳陣とテクニカルスタッフは、チームがプレミアリーグの残留争いに巻き込まれた場合、1月の売却は一切認めないと定めている。そのため、チェルシーが早期に取引をまとめられるかどうかは、今後2カ月間の国内リーグでの結果に左右される。