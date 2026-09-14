元リヴァプールのミッドフィルダー、オヴィエ・エジャリアがレアル・オビエドとの契約満了に伴い所属クラブのない状態となり、プロキャリアを再始動させるための新たな機会を求めていることを、ビジネス特化型SNS「LinkedIn」の自身のアカウントを通じて明らかにした。これはこのレベルのサッカー選手としては異例の行動である。

スペイン紙「マルカ」が報じたところによると、エジャリアは自身のプロフィールを通じて次のような率直なメッセージを投稿した。「フリーの選手（ミッドフィルダー）、ロンドン。私は現在フリーの選手であり、適切な機会を探している」。こうして彼は今後、新たなクラブへ移籍する準備ができていることを示した。

エジャリアは28歳で、以前はアーセナルのアカデミーで育成を受けた後にリヴァプールへ移籍。ドイツ人指揮官ユルゲン・クロップ監督の下でトップチームでの初出場を果たし、このミッドフィルダーの有望な将来に大きな期待が寄せられていた。

プロキャリアの中で、エジャリアは複数のクラブでプレーを経験してきた。中でも特筆すべきはレンジャーズ、サンダーランド、そしてキャリアの重要な時期を過ごしたレディングであり、その後は昨夏、スペインでの新たな機会を求めてレアル・オビエドへ移籍した。

アストゥリアスのクラブでの経験を終えた後、このイングランド人選手は所属クラブのないまま移籍市場に出ることとなった。一方で、「LinkedIn」での彼の動きは、リヴァプールで大きな期待の中でスタートしたキャリアを取り戻す機会を与えてくれるチームを見つけたいという明確な意欲を反映している。