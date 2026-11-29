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所属するエストゥディアンテスがパルメイラスに0-1で敗れたコパ・リベルタドーレス決勝が、1986年生まれのウルグアイ人GKフェルナンド・ムスレラにとって現役最後の試合となった。「私のキャリアはこれで終わりだ。これ以上の映画はないと分かっている。自分が始めたこのピッチでキャリアを終えることができた。そして、ここに来るために犠牲を払ってくれたエストゥディアンテスのファンとともにいられた。彼らには心から感謝している。結果にかかわらず、私の心はとても幸せだ。私たちが成し遂げたすべてのことがあるからだ」

敗れた決勝については「結果を出したパルメイラスを祝福したい。私を迎え入れてくれたエストゥディアンテスとともに、ファンや家族とともに、栄光を懸けて戦うためにここに来た。だから、キャリアの締めくくりとして非常に前向きに受け止めている。これ以上の結末はないと思う。これが今の私の感情であり、思いだ…」と語った。

ムスレラはさらに「厳しく、競り合いの続く試合だった。相手はあのプレーからゴールを見つけた。チームメートには献身と努力への感謝を伝えた。このクラブにいた1年半、私たちは栄光を目指して戦ってきた。とても幸せな気持ちで去る」とコメントした。

ムスレラはクラブで通算741試合に出場し、754失点。ウルグアイ代表では137試合に出場し、139失点を記録して現役を終える。モンテビデオ・ワンダラーズ（2004～2007年）、ナシオナル（2007～2008年）、ラツィオ（2007～2011年）、ガラタサライ（2011～2025年）、エストゥディアンテス（2025～2026年）でプレーした。

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ラツィオでは113試合に出場して133失点を喫し、コッパ・イタリアとスーペルコッパ・イタリアーナをそれぞれ1度制した。ウルグアイ人GKがキャリアの大部分を過ごしたのはガラタサライで、トルコリーグ優勝8回などを経験。ウルグアイ代表では2011年にコパ・アメリカを制した。