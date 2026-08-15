バルセロナとレアル・マドリードの間の戦いはまだ始まっていない。両チームは数日以内にリーガ・エスパニョーラでの初戦を戦うことになるものの、である。

それでも、多くの人々はすでに、新シーズンにスペインの二大巨頭が激突する対戦、そしてジョゼ・モウリーニョとハンジ・フリックの間の争いに目を向け始めている。これについてはドイツ人指揮官も、準備はできていると語っている。

フリックは最近、こう語った。「ええ、なぜダメなんですか？彼はライバルチームの監督であり、私は常に誰と対峙する準備もできています」

こうした状況の中、多くの人々が、モウリーニョがフリックに対して仕掛けかねないことに警鐘を鳴らしている。それは過去にペップ・グアルディオラに対してすでに行ったことであり、グアルディオラのバルセロナ退団において決定的なものとなった。

ポルトガル人指揮官がフリックにとって表す危険について語ることをためらわなかった一人が、モウリーニョをよく知る元マンチェスター・ユナイテッドのスター、キントン・フォーチュンである。

ディフェンサ・セントラルは、フォーチュンがPremier Betに語った発言を掲載し、その中で彼はこう述べた。「フリックは冷静な人物であり、モウリーニョがレアル・マドリードに戻った今、自分に何が待ち受けているかをすでに理解していると思う」

そして続けた。「もしモウリーニョに頭の中へ入り込ませてしまえば、彼は終わりだ。すべてが終わる。モウリーニョがその領域に到達することに成功すれば、あなたはもはや終わったも同然だ」

さらに強調した。「フリックは優れた監督だが、モウリーニョはこうした心理戦の達人だ。それに彼は、ピッチ上でもバルセロナに打撃を与えるだけの十分な質をチームに備えている」

こう付け加えた。「モウリーニョは、自分の選手たちのプレッシャーから注意をそらすためにあらゆる手を尽くすだろうし、バルセロナの安定を揺るがし、別の戦線でメディアの騒ぎを引き起こそうとするだろう。すべてのプレッシャーをフリックとそのチームに移すためだ。彼らにとっては本物の、そして厳しい試練となるだろう」

このように、ドイツ人指揮官は細心の注意を払う必要があるだろう。特に、ポルトガル人指揮官が白い巨人（レアル・マドリード）の競争的なメンタリティを取り戻すことを決意してレアル・マドリードにやって来たのだから、なおさらである。