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1986年生まれのマルコ・モッタは、2010年から2012年にかけてユヴェントスでプレーしたサイドバックだ。2018年には、オモニア・ニコシアでプレーした初の、そして現時点で唯一のイタリア人選手となった。オモニアは今日、ヨーロッパリーグでユヴェントスと対戦する。

「野心的なプロジェクトだった。体制を整え、欧州のトップリーグから選手を迎えて、宿敵アポエル・ニコシアに挑む構想だった。でも、シーズン半ばにはスポーツディレクターと監督がすでに交代していた」と、モッタは『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで振り返った。

「確かに独特な環境だった。アウェーへの移動が長くてもバスで2時間ほどというリーグで、サッカースクール時代にさえ経験したことがなかった。全体的にギリシャの影響が色濃く、選手の顔ぶれにもそれが表れていた。ただ、僕らのチームは特に国際色が豊かだった。プロジェクトの説明を受けたときには、セードルフを監督に招く構想もあったほどだ。でも、結局来なかった」と続けた。

浮き沈みのある現在のユヴェントスについては、「何より残念なのは、スパレッティという素晴らしい監督がいることだ。ローマ時代に指導を受けたし、長くとどまってほしい。意欲に満ち、確信を持っているように見える。外から見れば何事も簡単に思えるものだが、ユヴェントスは最高を目指さなければならないし、早くそのレベルに戻ってほしい」と語った。

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スパレッティについては、「数節を終えて辞任を決めたとき、ロッカールームで多くの涙が流れたことを今も覚えている。今は彼を手本にしている。監督として、スパレッティ、コンテ、ガスペリーニ、ラニエリに見た特徴を自分も備えたい。彼ら一人ひとりから5％ずつでも取り入れられたら、本当にうれしい」と話した。