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カイオ・ジョルジは2002年生まれのブラジル人FW。イタリアでは2021年から2023年にかけてユヴェントスに所属し、トップチームで11試合、ネクスト・ジェンで2試合に出場して1ゴールを挙げた。2022-23シーズンにはフロジノーネへ期限付き移籍し、23試合で3ゴールを記録。その後、720万ユーロでクルゼイロへ完全移籍した。

カイオ・ジョルジはクルゼイロで95試合に出場して45ゴールを記録し、欧州復帰の可能性を巡って移籍市場でも再び注目を集めている。ここ数週間に浮上したさまざまな噂の中には、バイエルン・ミュンヘンへの移籍の可能性もあった。

クルゼイロはフラメンゴとパルメイラスに次ぐ3位がすでに数学的に確定しており、ブラジレイロン第38節の最終戦を残すのみ。カイオ・ジョルジが自身の状況について語った。

「欧州から僕にオファーが届くのは当然だ」と、TuttoJuve.com が伝えるところによると、カイオ・ジョルジは語った。「今年が終わるのを待たなければならない。どうなるかはまだ分からない。すべてはクラブの経営陣に任せる。選手たちにとって最善の道を示してくれるはずだ。オファーが届くのは当然だ。若い選手が2シーズン連続で高いレベルのプレーを見せ、ゴールを決めていれば、欧州のクラブの関心を引くのは明らかだ。でも僕はとても落ち着いている。契約は2030年まである。ペドリーニョは僕の希望を知っている」

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間もなく終了する今季のリーグ戦で15ゴールを挙げているカイオ・ジョルジは、こう付け加えた。「残留したいが、移籍がクラブにとって有益になる可能性もある。僕が望むのはクラブに残ることだし、みんなそれを知っている。ただし、それがクラブのためになる場合に限る。自分では決められないこともある。選手が残りたいと思っていても、移籍がクラブにとって有益になることもある」