元ミラン、インテル所属のダリオ・シミッチが汚職容疑で逮捕。クロアチアのキャンプ場許可を巡る捜査を受けている。

インテル、ミラン、ディナモ・ザグレブでプレーした元DFダリオ・シミッチが、クロアチアの汚職捜査で逮捕された。 同国中部の海岸にキャンプ場を開設する許可を不正に取得した疑いで逮捕された。クロアチア警察と汚職・組織犯罪取締局（USKOK）による一斉捜査の一環だった。





クロアチア通信社HINAによると、捜査当局はキャンプ場立入検査で衛生設備の欠如と建築許可区域外であることを確認した。 捜査は数年続き、昨年には弟のヨシップ氏も架空取引と脱税で逮捕された。現役引退後、シミッチは家族とバーを開き、クロアチアの大手ミネラルウォーター会社を経営している。









汚職容疑で逮捕された。

キャンプ場許可の不正取得が焦点

警察は、クロアチアで複数の人物が関与する司法事件の中心人物とみなされるシミッチを逮捕した。捜査当局によると、このキャンプ場は、元幹部リヴリャニッチの介入により不正に取得された許可証によって認可されていたとされる。 元ミランDFシミッチはザグレブで取り調べを受け、数時間勾留される見込み。検察は、リヴリャニッチが実際には行っていない検査報告書に基づき許可を発行し、視察を偽装したと主張している。





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シミッチが運営するキャンプ場も、不正な許可証で認可されたとされる。仲介役の地元事業家も逮捕された。シミッチは2008年にクロアチア代表を退き、同国初の代表100試合出場を達成した。 現役ではインテルとミランでプレーし、ミラン時代にセリエA優勝1回、チャンピオンズリーグ優勝2回を経験。ディナモ・ザグレブで現役を引退した。引退後は実業家として家族と飲食店を複数開業し、クロアチア有数のミネラルウォーター会社も設立した。





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