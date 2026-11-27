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元マンチェスター・ユナイテッドDFマルコス・ロホが、モンテビデオで土曜日に行われるパルメイラスとの決勝で、コパ・リベルタドーレスの歴史に名を刻む可能性がある。エストゥディアンテスがブラジルの強豪を破れば、2009年に育ったクラブで初優勝したロホは、優勝間隔17年という新記録を樹立する。

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ベテランが狙う大会新記録

エストゥディアンテスが11月28日にエスタディオ・センテナリオでパルメイラスと対戦する決勝で、ロホはコパ・リベルタドーレスの2度の優勝間隔が史上最長の選手になる可能性がある。驚くべきことに、育ったクラブで臨んだ両大会での出場時間はわずかだ。2009年には19歳でアレハンドロ・サベジャ監督の下、出場はわずか1分。 2026年のフラメンゴとの準決勝第2戦では77分間プレーした 。

エストゥディアンテス復帰までの長い道のり

10歳でラプラタのクラブに加入したセンターバックは、2009年大会ではデフェンソール・スポルティングに勝利した準々決勝の89分にレアンドロ・ベニテスに代わって出場したのが唯一の出番で、クルゼイロとの決勝には出場しなかった。2010年大会では5試合に出場。その後、欧州で長くプレーし、南米に戻ってボカ・ジュニアーズとラシンでプレーした。

ボカでは4大会で計13試合に出場した。2023年のパルメイラスとの準決勝では66分に退場処分を受け、フルミネンセに敗れた決勝には出場できなかった。2025年はボカでシーズンを始めてからラシンに加入。ペニャロール戦で再び退場となり、フラメンゴとの準決勝では痛恨のミスを犯した後、アレクサンデル・メディナ監督の下でエストゥディアンテスに復帰した。

優勝なら記録を大幅更新

ロホが優勝すれば、ブラジル人DFファビアーノ・エレルが持つ優勝間隔12年の現行記録を大幅に更新する。エレルは1998年にヴァスコ・ダ・ガマで、2006年と2010年にインテルナシオナルで優勝した。また、ルイス・クビージャ、リカルド・ボチーニ、ホナタン・マイダナが記録した11年、エヴェルトン・セボリーニャの8年も上回る。

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エストゥディアンテスで再びの優勝を目指すのはロホだけではない。2015年にリーベル・プレートで優勝したラミロ・フネス・モリとルーカス・アラリオも、今大会は限られた役割ながらチームに貢献しており、モンテビデオで11年の記録に並ぶ可能性がある。

モンテビデオで決勝に臨むベテランDF

注目は、エストゥディアンテスが大陸での歴史に新たな一章を刻もうとする 土曜日のパルメイラスとの決勝 に移る。マラカナンで行われた準決勝の決着をつける第2戦で先発したロホには、決勝でも出場の可能性がある。勝利すれば、17年にわたるリベルタドーレスでの歩みを、すべてが始まったのと同じユニフォームを着て締めくくることになる。