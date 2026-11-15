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マンチェスター・ユナイテッドとエヴァートンでプレーした元MFモルガン・シュナイデルランは、アーセナルのDFウィリアム・サリバがレアル・マドリーからの誘いを断るのは不可能だと考えている。2021年にニースで同胞のサリバとともにプレーした引退後のシュナイデルランは、正式な打診が届けば、このセンターバックは心を動かされるとみている。

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フランス人DFにスペインの名門が関心

シュナイデルランは、獲得に向けた動きが始まればサリバはベルナベウの誘惑に抗うのが難しいだろうと警告し、アーセナルのサポーターを不安にさせた。2019年にサンテティエンヌから2700万ポンドで加入したフランス代表DFは、ミケル・アルテタ監督の下で欧州屈指のセンターバックに成長した。スペインの名門への移籍が繰り返し取り沙汰されたことで、アルテタ監督は昨季、本人とその噂について話し合うほどだった。

元チームメイトが高い向上心を称賛

サリバはその際、アルテタ監督にエミレーツ・スタジアムでの生活に満足していると明かした。だが、かつてリーグ・アンで同僚だったシュナイデルランは、スペインへの移籍はあまりにも魅力的かもしれないと考えている。現在37歳で、2024年に現役を引退したシュナイデルランは、フランスのリビエラ地方でともに過ごした1シーズンに同胞の成長を間近で見ており、サリバが世界クラスの選手になったと確信している。

元MFは『ComeOn』に対し、次のように語った。「ウィリアン・サリバのレアル・マドリー移籍？ それは本人が決めるべきことだ。アーセナルに残るべきか、マドリーに行くべきかを私が言うことではない。ただ、一緒にプレーしたからこそ分かるのは、彼が常に向上を望む、高い意識を持ったトップクラスのセンターバックだということだ。今は長期の負傷から復帰しつつあるが、むしろアーセナルにとって大きな問題は、サリバを失った場合、誰で代わりを務めるのかということだ」

アーセナルに迫る後任選びの難題

守備の中心を担うサリバの後任探しはアーセナルにとって大きな難題になると確信するシュナイデルランは、サリバの評価額が高騰するずっと前から、有力クラブに獲得を勧めていたことを振り返った。

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レアル・マドリーの魅力について、さらにこう語った。「今の世界に、あのようなパフォーマンスを見せられるセンターバックはごくわずかだ。彼がニースでプレーしていた何年も前から言っていたが、私がビッグクラブの立場なら、すぐに彼を獲得しただろう。いずれ移籍金があまりにも高くなるからだ。

「チームにとって素晴らしい選手だ。だが、そのような決断を迫られたとき、選手生活の中にはどうしても断れないクラブが一握りあり、レアル・マドリーはその一つだ」

タインサイド遠征を前に負傷から復帰

サリバは背中の問題による離脱を経て、すでに実戦復帰している。ただ、今月のイタリア、トルコとのネーションズリーグに臨むフランス代表メンバーからは外れた。それでも、11月21日にアーセナルがプレミアリーグでニューカッスル・ユナイテッドと敵地で対戦する際には、万全の状態に戻っている見込みだ。