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元マンチェスター・ユナイテッドDFのアシュリー・ヤングは、クラブが主将ブルーノ・フェルナンデスと袂を分かつべきだと考えている。マウリシオ・ポチェッティーノの下で新時代を迎えるにあたり、ポルトガル人MFに代わってノッティンガム・フォレストのモーガン・ギブス＝ホワイトを迎えるよう訴えた。

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オールド・トラッフォードに変化の時

マンチェスター・ユナイテッドの元ウインガー、アシュリー・ヤングが、古巣にブルーノ・フェルナンデスとの決別を求める驚きの提言をした。32歳のMFは2020年1月にスポルティングから加入して以来、オールド・トラッフォードで一貫して際立った活躍を見せてきた。しかし、新時代を迎える中、長期的な将来には大きな疑問が生じている。

ポチェッティーノが今週就任することで、チームは戦術面でも陣容面でも大きな転換期を迎える。フェルナンデスの現行契約は残り数カ月と報じられている。ポルトガル人司令塔はすでに 契約延長のオファーを2度断っており 、その将来は極めて不透明になっている。

ヤング、後継者にギブス＝ホワイトを推薦

ヤングは、理想的な後継者がすでにプレミアリーグでプレーしていると確信している。フォレストの攻撃的MFモーガン・ギブス＝ホワイトは、ビッグクラブへのステップアップに申し分ない状態だとみている。元イングランド代表のヤングは『オーバーラップ・デイリー』で率直な考えを語った。フェルナンデスのクラブへの貢献を称えつつも、マンチェスター・ユナイテッドには新たな中心選手が早急に必要だと強調した。

「彼はクラブで信じられないほどの活躍をしてきた。際立った選手だ」とヤングは現在の主将について語った。「ただ、さまざまなことが起きている。聞くところでは、彼はまた契約延長を断ったそうだ」

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「チームの中心に据える選手が必要だ。彼は来年33歳になる。年齢はただの数字だが、今がピークというわけではない。衰えたとは言わないが、年齢を重ねている」

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将来を見据えたチーム作り

ギブス＝ホワイトは1月に27歳となり、最近イングランドのA代表入りを果たした。安定して印象的なプレーを見せ、フォレストの中心選手としての地位を確固たるものにしている。ヤングは、トップリーグでプレーする身体的な負荷が、現在のユナイテッド主将に影響を及ぼし始めていると感じている。

「私ならモーガン・ギブス＝ホワイトを獲得する」とヤングは述べた。「名前を一つ挙げているだけだ。ただ、10番の選手を考えるなら、その選手を中心にチームを作りたいはずだ」

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「彼は若く、意欲にあふれ、イングランド代表に入ったばかりだ。ノッティンガム・フォレストに失礼な意味ではないが、より大きなクラブでプレーする能力があると思う。そして、全盛期にある彼のような選手こそマンチェスター・ユナイテッドに必要だ。フォレストでのプレーを通じて、ユナイテッドのようなより大きなクラブでプレーし、その重圧を背負えることを十分に示していると思う」

ポチェッティーノ、移籍を巡る重要な決断に直面

ユナイテッドには、フェルナンデスの現行契約をさらに1カ月延長する正式なオプションが残されている。これを行使すれば、経験豊富な主将が夏にフリーで退団するのを防げる。また、この条項を発動した上で、移籍資金を確保するためにベテランMFを2027年に売却する可能性もある。ポチェッティーノの就任により、緊迫した契約交渉を早急に決着させるようクラブ首脳陣に強い圧力がかかる。一方、ギブス＝ホワイトが国内で好調を維持すれば、欧州のトップクラブは今後も間違いなく注目し続けるだろう。