元マンチェスター・ユナイテッド監督のルーベン・アモリム氏が、欧州の強豪クラブの次期監督候補に急浮上。すでに交渉は始まっているという。

『The Athletic』によると、ルベン・アモリム氏がACミランの監督候補筆頭に挙げられている。同メディアは土曜日、双方が既に交渉に入ったと報じた。

41歳のポルトガル人監督は今年初めにマンチェスター・ユナイテッドで成績不振により解任され、現在はフリーだ。

その後チームは低迷を脱し、チャンピオンズリーグ出場権を獲得。キャリック率いるチームはアーセナルとマンチェスター・シティに次ぐ3位に入った。

退任後は動向が報じられていなかったが、『The Athletic』によると、ミランの抜本的再建の一環として関心が寄せられているという。

ミランはチャンピオンズリーグ出場権を逃し、5位に終わったことでマッシミリアーノ・アッレグリを解任している。

なお、ミランが検討しているのはアモリムだけではない。アメリカ代表監督のマウリシオ・ポチェッティーノとも交渉したと報じられている。

さらにマティアス・ヤイスレ（アル・アハリ）、セバスティアン・ホーネス（シュトゥットガルト）、オリバー・グラスナー（クリスタル・パレス）も候補に挙げられている。グラスナーはロビン・ファン・ペルシーの後任としてフェイエノールトでも噂されており、ミランがアモリムを選択すればフェイエノールトには新たな選択肢が生まれる。