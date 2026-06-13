『The Athletic』によると、ルベン・アモリン氏がACミランの監督候補筆頭に挙げられており、すでに交渉が進んでいるという。

今年初めにマンチェスター・ユナイテッドで成績不振により解任され、現在はフリーだ。

チームはその後、悪循環を断ち切ってチャンピオンズリーグ出場権を獲得。キャリック率いるチームはアーセナルとマンチェスター・シティに次ぐ3位に入った。

その後、アモリンの去就は長らく静かだったが、今回ミランが抜本的な再建の一環として興味を示していると同メディアは伝えている。

ミランはチャンピオンズリーグ出場権を逃し、5位に終わったことでマッシミリアーノ・アッレグリを解任している。

なお、ミランが検討しているのはアモリムだけではない。アメリカ代表監督のマウリシオ・ポチェッティーノとも交渉したと報じられている。

さらにマティアス・ヤイスレ（アル・アハリ）、セバスティアン・ホーネス（シュトゥットガルト）、オリバー・グラスナー（クリスタル・パレス）も候補に挙げられている。グラスナーはロビン・ファン・ペルシーの後任としてフェイエノールト行きも噂されるため、ミランがアモリムを選択すればフェイエノールトには新たな選択肢が生まれる。