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マンチェスター・ユナイテッドとパリ・サンジェルマンでプレーした元MFアンデル・エレーラが、アルゼンチンサッカーで過ごした忘れがたい日々を振り返り、ボカ・ジュニアーズのサポーターの熱心な応援を絶賛した。現在は母国スペインに戻り、少年時代から親しんだクラブ、レアル・サラゴサでプレーするベテランは、欧州にはブエノスアイレスでの生活に匹敵するものは何もなかったと強調している。

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スペイン人ベテランがアルゼンチンでの日々を振り返る

元スペイン代表のエレーラは、『Mario's Journey』に出演し、ボカのサポーターとその名高いユニフォームとの結びつきは、輝かしいキャリアで目にしてきたほかの何よりも強烈だったと語った。イングランドとフランスで熱気に満ちた欧州の試合を経験してきた司令塔も、ラ・ボンボネーラを取り巻く日々の熱狂には圧倒された。クラブの世界的な広がりを表す言葉として、「ボカは世界最大のファン運動だ」と断言した。

サポーターにとってクラブは宗教のような存在

試合の日に限らず、このブエノスアイレスの強豪が地元住民の日常生活にどれほど深く根付いているかも、エレーラに強い印象を残した。住民たちは選手たちを一目見ようと、ホテルや練習施設の外に日常的に集まっていた。

チームの遠征時や練習場周辺で目にした光景について、エレーラはこう語った。「ボカのファンにとって、ボカは家族よりも優先される。泣いている人たちもいた。僕たちが車で練習場を出るときには、会いに来てくれた。ボカは熱狂そのものだ。宗教なんだ。でも、だからこそボカはボカなんだ。ボカは世界最大の大衆運動だ。それに尽きる」

リーベル・プレート戦の勝利がひときわ印象に残る

南米で過ごした期間の最高の瞬間を問われたスペイン人MFは、スーペルクラシコで同じ街の激しいライバル、リーベル・プレートをホームで2-0と下した忘れがたい一戦を挙げた。

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ラ・ボンボネーラでトンネルから階段を上り、熱狂に揺れるスタジアムへ出たときの感覚について、エレーラはこう続けた。「これまで経験した中で最高のサッカーの雰囲気は、僕たちが2-0で勝ったボカ対リーベルの試合だった。階段を上ると、熱狂する5万5000人が見える。あれは唯一無二だ。ボカは南米最大のクラブだ。生まれながらのボカファンではなかったけれど、これから一生、ボカファンであり続ける」

選手生活の最終章は少年時代からのクラブで

アルゼンチンサッカーの熱気を体験するという長年の夢をかなえたエレーラは今、母国スペインに戻り、サラゴサで選手生活の終盤を過ごすことに集中している。プレーする場は母国に移ったが、熱心なサポーターとして、遠くからラ・ボンボネーラでの試合結果を追い続けるつもりだ。エレーラの絶賛は、スーペルクラシコがスポーツ界屈指の見せ場であるという評価をさらに確かなものにしている。