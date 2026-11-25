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元イングランド代表FWラヒーム・スターリングは、亜酸化窒素を吸入しながら危険運転をしたことを認め、実刑を免れた。31歳のスターリングは朝の通勤ラッシュ時にランボルギーニを事故で大破させた。判事は「完全に身勝手な判断」を非難し、執行猶予付きの判決と2年間の運転禁止を言い渡した。

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スターリング、ランボルギーニ事故で実刑を免れる

危険運転を認めたスターリングは水曜日、即時収監を免れたと、ロイターが報じた。31歳のスターリングは運転中に「笑気ガス」を吸入した後、 ランボルギーニで事故を起こした 。ベージングストーク治安判事裁判所に出廷したスターリングには、禁錮12カ月、執行猶予18カ月が言い渡された。また、2年間の運転禁止と100時間の無償労働も命じられた。

マンチェスター・シティでプレミアリーグを4度制し、イングランド代表として82試合に出場したスターリングは、9月に危険運転、亜酸化窒素の所持、血液検体の提出拒否について 有罪を認めていた 。

朝の通勤ラッシュ時に「ひどい」運転

事故が起きたのは5月28日の朝の通勤ラッシュ時で、場所はイングランド南部の高速道路M25とM3だった。 ドライブレコーダーの映像 には、スターリングが車線を不規則に行き来し、M3の中央分離帯に衝突しかける様子が記録されていた。

警察に通報した目撃者の一人は、運転を「本当にひどかった」と表現。スターリングが、道路の視界の大部分を遮るほど大きな風船からガスを吸入していたと話した。高速道路を降りた後、スターリングのランボルギーニは道路脇の標識に衝突して廃車となったが、ほかの車両は巻き込まれず、けが人もいなかった。

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警察は、助手席に座り、亜酸化窒素の容器を2本持っているスターリングを発見した。カースティ・オールマン判事は「ほかの道路利用者の安全を意識的に軽視した」と、その行動を非難した。

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判事、「完全に身勝手な判断」を非難

オールマン判事は、昨季オランダのフェイエノールトでプレーしたスターリングに対し、厳しい言葉を向けた。「十分な睡眠を取らず、C級薬物を摂取しながら車を運転するという、意図的かつ完全に身勝手な判断をした。多くの道路利用者を、重大な危害を受ける大きな危険にさらした」と述べた。

スターリングは後に警察に対し、「亜酸化窒素に問題を抱えている」と話した。弁護士のジェイソン・バートフェルドは、31歳のスターリングがキャリアの困難な時期に亜酸化窒素を摂取し始めたと説明した。

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バートフェルドは法廷で「彼は、この犯罪につながったさまざまな不健康な対処法を認識している」と述べた。

無償労働と更生への取り組み

罪の重大さにもかかわらず、スターリングは個人的な情状酌量の事情が十分に認められ、即時収監を免れた。オールマン判事は、スターリングの慈善活動と、5月の事故以降、依存症支援サービスを利用していることを挙げた。 元マンチェスター・シティのスターリングは、禁錮刑の執行を避けるため、100時間の無償労働を終え、今後18カ月間は新たな犯罪を犯さなければならない。