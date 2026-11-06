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マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリックの後任候補を探す中、ディディエ・デシャンがオールド・トラッフォード行きの打診を断ったと報じられ、有力候補の招へいは難しくなった。プレミアリーグの新シーズンで悲惨なスタートを切ったクラブは立て直しを図っており、フランス代表の元監督を後任候補の上位に挙げていた。

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デシャン、オールド・トラッフォードからの打診を断る

不振にあえぐキャリックの後任候補を探る中、マンチェスター・ユナイテッドの幹部が58歳のデシャンに接触したと報じられている。ユナイテッドはプレミアリーグ開幕からの9試合でわずか1勝と、国内で苦しい戦いを強いられている。首脳陣がデシャンに魅力を感じたのは、その輝かしい実績に加え、すぐに就任でき、招へいに補償金も必要ないためだ。

しかし、『ミラー』によると、2018年ワールドカップを制したデシャンはこの打診をすぐに断った。デシャンは直近のワールドカップ後にフランス代表監督を退任し、指導者としての活動休止を続けることを望んでいる。2012年にマルセイユを離れて以来、クラブチームを率いておらず、不安定な状況にあるオールド・トラッフォードでの仕事に急いで就くつもりもない。

狭まるユナイテッドの監督候補リスト

デシャンが候補から外れたことで、ユナイテッドの後任候補は急速に減っている。クラブ首脳陣はウナイ・エメリにも関心を示しているが、スペイン人指揮官はアストン・ヴィラに残るため、好条件の契約延長にサインする寸前だと報じられている。

同様に、プレミアリーグの名門はユリアン・ナーゲルスマンの動向も注視してきた。しかし、バイエルン・ミュンヘンの元指揮官は、低迷するユナイテッドとの交渉にほとんど関心がないと報じられている。迫る代表ウィーク中に首脳陣がキャリックの解任を決めた場合、エディ・ハウは残された数少ない有力候補の一人となる。

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キャリック、オールド・トラッフォードでの職に踏みとどまる

公式戦9試合連続未勝利という不振を受け、キャリックは間近に迫る国内リーグの中断期間までに解任されると広く見られていた。不満を募らせ、ますます険悪になるホームの観衆の前で2点を先行された先日のローマとのチャンピオンズリーグの一戦では、ついに限界を迎えたかに見えた。

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しかし、終盤の劇的な反撃でマテウス・クーニャが2得点を挙げ、奮い立つような3-2の勝利を収めたことで、現指揮官は首の皮一枚つながった。欧州での勝利後、自身の去就を巡る激しい憶測について問われたキャリックは、目の前の課題だけに集中する姿勢を示した。

「次に何が起こるか分かる水晶玉は持っていない」とユナイテッドの指揮官は認めた。「まずは週末だ。ここでアストン・ヴィラとの本当に重要な試合がある。しっかり準備しなければならない」

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迫るヴィラとの重要な一戦

苦境に立つ指揮官は日曜日、アストン・ヴィラをマンチェスターに迎え、今後を左右するプレミアリーグの一戦に臨む。偶然にも、相手を率いるのはキャリックの後任の有力候補に挙がるエメリだ。

ヴィラ戦で好結果を残せなければ、キャリックはすぐに再び厳しい立場に追い込まれる。代表ウィークはクラブ首脳陣にとって監督交代を実行するのに理想的な2週間となるだけに、日曜日の一戦はユナイテッドの現指揮官にとって勝利が不可欠だ。