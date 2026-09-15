フランス代表内の空気が一気に張り詰めた。レアル・マドリードの主将キリアン・ムバッペと、パリ・サンジェルマンのスター、ウスマン・デンベレの間の対立が背景にある。両スターの発言が「レ・ブルー」のロッカールームに分裂をもたらしかねない危機へと発展したのだ。

ムバッペは以前、バロンドール争いについて語り、昨年バロンドールを受賞したデンベレとは常に異なる立場にあったと強調していた。彼はこう述べた。「デンベレ？彼は常に才能あふれる選手と見なされてきた。一方で私は、常に選ばれし選手と考えられてきた」。そして、自身は若くして頂点に達したのに対し、ライバルは負傷によって異なる歩みを辿ってきたと指摘した。

レアル・マドリードのスターの発言は、そのまま見過ごされることはなかった。デンベレの返答は、パリ・サンジェルマンがブレストに勝利した後に出され、フランス代表のチームメートに対する直接的な反論と受け取れるものだった。

デンベレはこう語った。「私は常にこうだった。教室の後ろの席で、懸命に努力する。キャリアを通じて、私は一言も口にせず、ただ懸命に取り組んできた」。そしてこう付け加えた。「私は一度も選ばれし選手だったことはない。懸命に努力し、パリでの素晴らしい1年で報われた。今年はどうなるか見てみよう。私はプレッシャーを感じることなく状況を見守っている」。

両者の間の緊張は、こうした応酬にとどまらなかった。元フランス代表選手で、現在はラジオ・モンテカルロのネットワークで解説者を務めるジェローム・ロタンが、ムバッペの言葉によってデンベレの周辺で怒りが渦巻いている状況を明らかにしたのだ。

「Kooora」フォーラムで、各テーマやニュースをより深く議論できます

ロタンはマルカ紙が伝えたところによると、デンベレは「この件を極めて悪く受け止めた」とし、「ムバッペに対して非常に怒っている」と語った。そしてこう付け加えた。「彼にとって、これは裏切りだ。言葉は厳しいが、この件がどう受け止められているかを完全に反映している」。

ロタンによれば、この事態はデンベレ一人にとどまらないという。彼は、パリ・サンジェルマンとフランス代表におけるチームメートの何人かがデンベレの側に立っていると指摘し、ムバッペの発言が代表内に二つの陣営を生み出す一因となった可能性があると警告した。

ロタンは、フランス代表にはムバッペの発言を理解できない選手がおり、その一部はデンベレにより近い立場になっていると説明した。二人が同じ代表チームに所属しているにもかかわらずである。

彼はこう語った。「私が聞いているところでは、フランス代表の多くの選手が、繰り返しになるが、ムバッペのすべての発言を理解できず、彼らはムバッペのグループよりもデンベレのグループに近い。二人は同じ代表チームにいるのに、今や二つの陣営があるように見える」。

状況の微妙さは、次の代表活動期間が近づくにつれて増している。ムバッペとデンベレは再び代表の合宿で顔を合わせることになり、それは新監督ジネディーヌ・ジダンの指揮下では初めてとなる。

フランスの各種報道は、両者の間で場の空気を清算し危機を終わらせるための会談が開かれる可能性について伝えていた。

この危機は、極めて微妙なタイミングで訪れた。バロンドールの受賞者発表を前にしており、デンベレは昨年戴冠したこの賞のタイトルを防衛する立場にある一方、ムバッペはキャリアで初めての受賞を目指している。

関連記事：

ムバッペの顔への平手打ち：レアルのファンがバロンドールにヤマルを推薦！