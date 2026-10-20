あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP
翻訳者：

元フランス代表のスター選手：バルセロナがパリを上回るとは信じがたい

パリ・サンジェルマン 対 バルセロナ
パリ・サンジェルマン
バルセロナ
UEFAチャンピオンズリーグ
J. Rothen
ラミン・ヤマル
フランス
スペイン

「この選手が試合の鍵を握る」

パリ・サンジェルマンの元スター選手であるジェローム・ロテンは、同フランスのクラブが本日火曜夜に行われるチャンピオンズリーグでのバルセロナとの対戦を、明らかな優位の中でスタートさせると見ている。

ロテンは自身のX（旧ツイッター）のアカウントを通じて、RMCが伝えたところによると、次のように語った。「パリ・サンジェルマンは魔法のようなタッチとチャンピオンズリーグでのアドバンテージを持っている。一部の選手たちはこの大会で並外れたパフォーマンスを見せている」

さらに続けた。「バルセロナがパリ・サンジェルマンを上回り、自分たちのスタイルを押し付けられないというのは信じがたい。確かにバルセロナはシーズン開幕以来、驚異的なパフォーマンスを見せている。しかしパリ・サンジェルマンには欧州王者に二度輝いたという強みがあり、さらにこの試合はホームで行われる」

そして強調した。「彼らはマンチェスター・シティに圧勝した。あの前半はカタール資本の下での彼らのベストハーフの一つであり、おそらくパリ・サンジェルマンの歴史の中でも最高の前半の一つだった」

元代表選手はこう続けた。「もし彼らがこの調子を続ければ、バルセロナにとっては厳しい状況になるだろう」



一方でこの元パリ・サンジェルマンの選手は、ラミン・ヤマルの影響力とその脅威も忘れておらず、バルセロナのスターこそが試合の鍵を握る存在だと述べ、彼を抑え込む必要があると指摘した。そして語った。「今夜、警戒すべき男は彼だ」。さらに続けた。「偉大な選手たちは試合に向けて異なる準備をするものであり、今夜はいかなる手本も受け入れないだろう。多くのゴールを目にしないとは想像できない」

あわせて読みたい：ムバッペとヤマルの喧騒がパリのスターを落胆させる。バルセロナとの一戦が彼を救うのか？

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー