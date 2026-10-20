パリ・サンジェルマンの元スター選手であるジェローム・ロテンは、同フランスのクラブが本日火曜夜に行われるチャンピオンズリーグでのバルセロナとの対戦を、明らかな優位の中でスタートさせると見ている。

ロテンは自身のX（旧ツイッター）のアカウントを通じて、RMCが伝えたところによると、次のように語った。「パリ・サンジェルマンは魔法のようなタッチとチャンピオンズリーグでのアドバンテージを持っている。一部の選手たちはこの大会で並外れたパフォーマンスを見せている」

さらに続けた。「バルセロナがパリ・サンジェルマンを上回り、自分たちのスタイルを押し付けられないというのは信じがたい。確かにバルセロナはシーズン開幕以来、驚異的なパフォーマンスを見せている。しかしパリ・サンジェルマンには欧州王者に二度輝いたという強みがあり、さらにこの試合はホームで行われる」

そして強調した。「彼らはマンチェスター・シティに圧勝した。あの前半はカタール資本の下での彼らのベストハーフの一つであり、おそらくパリ・サンジェルマンの歴史の中でも最高の前半の一つだった」

元代表選手はこう続けた。「もし彼らがこの調子を続ければ、バルセロナにとっては厳しい状況になるだろう」









一方でこの元パリ・サンジェルマンの選手は、ラミン・ヤマルの影響力とその脅威も忘れておらず、バルセロナのスターこそが試合の鍵を握る存在だと述べ、彼を抑え込む必要があると指摘した。そして語った。「今夜、警戒すべき男は彼だ」。さらに続けた。「偉大な選手たちは試合に向けて異なる準備をするものであり、今夜はいかなる手本も受け入れないだろう。多くのゴールを目にしないとは想像できない」