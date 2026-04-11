元フェイエノールトFWジョン・グイデッティが新天地で大きな驚きをもたらした

ジョン・グイデッティはスウェーデンの4部リーグ、リンケビー・ユナイテッドでプレーすることを発表した。これにより33歳のストライカーはプロサッカーから引退する。

クラブはInstagramで「リンケビー・ユナイテッドは、新たな戦力を誇りを持って発表します！」と発表。「マンチェスター・シティ、フェイエノールト、セルティック、セルタ・デ・ビーゴ、アラベス、BP、直近ではAIKなど、ヨーロッパのトップリーグや名門クラブでプレーした選手です。」

「数多くの国内タイトルを獲得した代表選手です。カンプ・ノウ、ベルナベウ、デ・クイプなど世界屈指のスタジアムでプレーし、現在はリンケビーでクヌートビーを本拠地としています！」

「長年にわたりピッチサイドで熱く応援してきた彼は、黒と白のユニフォームを着る準備ができている。ペナルティエリア内で決定力があり、精神的にも強い。ピッチ内外で勝者のメンタリティを示す選手、それがジョン・グイデッティだ！」

直近の所属はソルナのAIKで、2022年半ばから昨年末までプレーした。契約延長はなくフリーとなり、11月には『エクスプレッセン』に引退を示唆していた。

2011/12シーズンにはマンチェスター・シティからフェイエノールトへレンタル移籍し、23試合で20得点を記録。アヤックス、ヴィテッセ、トゥエンテ戦でハットトリックを達成し、ロッテルダムのファンに愛された。

その後、彼はセルティックやセルタ・デ・ビーゴでプレーしたが、度重なる怪我のため期待に応えられなかった。