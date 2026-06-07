元フェイエノールトの選手がドニエル・マレンのチームメイトになる可能性：『両クラブは接触中』

移籍専門家のマッテオ・モレット氏によると、オリンピック・マルセイユのFWイゴール・パイシャオはASローマの関心を集めており、今夏に移籍する可能性がある。両クラブはフェイエノールトの元選手をめぐり交渉を進めているという。

ローマがパイシャオに興味を示したのは今回が初めてではない。昨夏も獲得噂があったが実現せず、マルセイユが残留を決めた。

今週初めに『ガゼッタ・デッロ・スポルト』は、ガスペリーニ監督の補強リストに彼の名前があると伝えた。また、ローマはオランダ代表サマーヴィルにも関心を寄せているという。

モレット氏は「ここ数日噂されていたが、両クラブが交渉中であることを確認したい」と語った。

「ローマがパイシャオに接触し、問い合わせたことは確認できる。彼はローマにとって理想的なプロフィールだ。だからこそリストに載っている」と専門家は語った。

25歳のフォワードは2025年夏にフェイエノールトから約3000万ユーロで加入し、マルセイユでは30試合6得点。Transfermarktによる市場価値は約3500万ユーロ。

しかしマルセイユは5位にとどまりCL権を逃したため、財政難から選手売却を検討。この状況は他クラブにとって好機となっている。