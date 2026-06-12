元フェイエノールトのサイル・ラリン、電光石火のゴールでカナダのヒーローに

カナダとボスニア・ヘルツェゴビナは1-1で引き分けた。途中出場のカイル・ラリン（元フェイエノールト）は出場からわずか2分で同点弾をマークした。

17分、カナダが好機。アリスター・ジョンストンの右クロスがアマール・デディッチに当たり、ジョナサン・デイヴィッドの足元へ。しかしデイヴィッドのシュートは弱く、GKニコラ・ヴァシリに阻まれた。

直後、ボスニアが先制。PSVバヤクタレヴィッチへのファウルで得たFKをコラシナツがそらし、ルキッチが至近距離でヘディングを決めた。

カナダはその後も同点弾を狙い、タニ・オルワセイの攻撃で圧力をかけたが、ボスニアの守備が凌いだ。

後半もカナダの圧力は強まり、オルーワセイやリアム・ミラーがチャンスを創出。ボスニアは攻め手を欠いた。53分にはイスマエル・コネのシュートがゴールライン目前でセアド・コラシナツにクリアされ、クロスバーを叩いて外れた。

カナダはカウンターに弱さを露呈。ルキッチがカウンターから決定機を迎えたが、GKクレポーに阻まれた。

終盤にはフェイエノールトでプレーしたラリンが投入され、すぐさま効果を発揮。相手をかわし、16mからターンして同点弾を叩き込んだ。1－1で試合は終了した。