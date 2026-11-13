元プレミアリーグのウインガー、ヤニック・ボラシエがシャペコエンセのブラジル・セリエB降格を受けて早期退団。今後は不透明

共有 GOALをGoogleでフォロー

元クリスタル・パレス、エヴァートンのウインガー、ヤニック・ボラシエが、シャペコエンセのセリエB降格を受け、予定より早く同クラブを退団した。コンゴ人アタッカーは契約満了を数週間後に控えた木曜日、双方合意の上で退団。次の去就は不透明となっている。

広告

双方合意で契約終了、ブラジルでのプレーに幕

ボラシエとサンタカタリーナ州のクラブは、2部降格が数字上確定したことを受け、当初12月までだった契約を早期終了することで合意した。1月にシャペコに加入した同FWは、ブラジル全国選手権、コパ・ド・ブラジル、コパ・スル・スデステ、カンピオナート・カタリネンセで目立った活躍を見せられなかった。早期退団により、ベテランの次のプレー先は再び不透明になった。

クラブが声明で円満な契約終了を発表

今季はチームがピッチ上で苦戦したものの、退団するウインガーは10カ月の在籍期間を通じてクラブに愛情と敬意を示し、クラブ内では親しまれる存在だった。

木曜日に退団を発表したクラブの公式声明には、こう記されている。「シャペコエンセは、FWボラシエとの契約関係を終了したことを正式に発表します。

ボラシエは2026年シーズンの初めにシャペコエンセに加入し、公式戦34試合に出場して3ゴール、3アシストを記録しました。

広告 広告

在籍中に示してくれた献身、プロ意識、そして日々の貢献に対し、ヤニック・ボラシエに感謝します。

Related Topics

キャリアの新たな段階へ進む彼を、私たちは感謝と敬意をもって送り出します。クラブの全員がヤニックとご家族の幸せを願っています。クラブは彼に感謝するとともに、今後の活躍を祈っています」

複数の大陸でプレーしてきたキャリア

南米に渡る前、DRコンゴ代表のボラシエは、イングランドのトップリーグでクリスタル・パレスとエヴァートンに在籍したことで最もよく知られていた。巧みなプレーを見せる同選手は、プレミアリーグ通算119試合に出場し、10ゴール、17アシストを記録。2021年にマージーサイドを離れた。

広告

トルコとウェールズでのプレーを経て、クリシューマとクルゼイロでの在籍時にはブラジルのサッカーにも順応した。ブラジルで最も充実した時期を過ごしたのは、愛称を「チグレ」というクリシューマでのプレー期間だ。同クラブがトップリーグを戦った際には中心選手として活躍し、その後シャペコへ移った。

降格決定のシャペコエンセ、ヴァスコ戦へ

フリーとなったボラシエが今後の選択肢を検討する一方、シャペコエンセは彼抜きでトップリーグの残りの日程を戦わなければならない。土曜日にはヴァスコ・ダ・ガマをホームに迎え、11月18日にレモと敵地で対戦。その3日後には、同ウインガーの古巣クルゼイロをホームに迎える。その後、サンタカタリーナ州では来年の2部での戦いに向けたチーム再建に注目が移る。