シュヴァーベンの元左サイドバックが、1.FCケルンと契約を結んだ。ソサはイングランドのクラブ、クリスタル・パレスから1年間のレンタルでケルンに加入し、クラブが火曜日にこれを発表した。報道によれば、この契約に買い取りオプションは含まれていない。

パレスとの契約は2028年まで有効となっている。ただ、ロンドンではもはや全く展望を持てず、昨季の出場時間は全公式戦を通じてわずか842分、18試合に分散していた。

28歳のソサにとってブンデスリーガは、2018年から2023年まで在籍したVfBシュトゥットガルト時代からなじみのある舞台だ。在籍中は公式戦115試合に出場し、5得点35アシストを記録した。とりわけ記憶に残っているのは、シュヴァーベンのユニフォームを着た最後のシーズンだ。2得点12アシストを記録し、VfBが2023年に15位で残留を果たす上で大きく貢献した。

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ボルナ・ソサが1.FCケルンへ、ブンデスリーガ復帰

その後、ソサは移籍金800万ユーロでアヤックスへ移籍したが、不安定なパフォーマンスのためすぐに定位置を失った。トリノFCでの1年間の短い在籍を経て、2025年夏に最終的にクリスタル・パレスへ加入した。

ケルンのスポーツ部門代表を務めるトーマス・ケスラーは、「彼はVfBシュトゥットガルト時代にブンデスリーガを非常によく知っており、貴重な国際経験も備えている。同時に、話し合いの中で非常に思慮深く前向きな人物であり、その人柄は我々にとてもよく合っていると感じた」と述べ、こう続けた。「強力な左足、攻撃への推進力、そして高いクロスの質によって、彼は我々の選択肢を広げてくれる」