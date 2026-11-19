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元ブレントフォードGKパトリック・グンナルソンが、車いす生活を余儀なくされた重度の神経疾患を乗り越え、プロサッカーの舞台に復帰した。アイスランド代表GKは約20カ月間ピッチを離れた後、KVコルトレイクでベルギー1部への奇跡的な復帰を果たした。

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重い病を経て復帰したGK

グンナルソンが公式戦への目覚ましい復帰を果たした。元ブレントフォードGKは約20カ月の離脱を経て、ベルギーのコルトレイクで再びピッチに立っている。長期離脱の原因は重度の神経疾患だった。

この疾患により3度の入院を余儀なくされ、日常生活も根本から変わった。闘病中の最もつらい時期には、身体を動かすことさえ極めて困難になった。それらの障壁を奇跡的に乗り越え、再びトップリーグでプレーしている。

身体の自由を奪われた闘病生活

グンナルソンの病状は深刻だった。身体機能が急速に低下し、基本的な動作さえままならない状態で生活を送らなければならなかった。

「歩くことがほとんどできなくなり、車いすで病院に入りました」とグンナルソンはブレントフォードの公式媒体のインタビューで説明した。「力があまりにも落ちて、娘を抱くことさえできませんでした。自力で呼吸はできましたが、普通の感覚ではありませんでした。肺に十分な空気が入ってこないように感じたのです」

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GKの基本を一から学び直す

病を克服したことは、復帰への道のりの第一歩にすぎなかった。プロとしてのキャリアを再開するため、グンナルソンは競技に必要な身体能力を一から取り戻さなければならなかった。重要な昇格を懸けた試合の前には、入院中の自身の写真をコルトレイクのチームメートに見せ、過酷な経験を伝えて奮い立たせた。そして少しずつ練習場へ戻っていった。

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「力が落ちすぎて、ほとんど歩けませんでした。だから、すべてをもう一度できるようにならなければなりませんでした」と明かした。「ジャンプするのも初めてのような感覚で、飛び込むのも初めてのような感覚でした」

奇跡的な復帰と向き合う

グンナルソンは今や、ベルギー1部のコルトレイクで確固たる地位を築いている。一方で、ピッチへの復帰に伴う精神面の壁は、身体面の壁と同じくらい厳しかったと認める。

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「またプレーできることに、とてもほっとしましたし、うれしかったです。でも、緊張もありました」と語った。「もちろん、これほど長く離れていると、以前と同じくらい良いプレーができるのか、と考えてしまいます」

キャリアを再開したグンナルソンは、ピッチ上の一瞬一瞬を大切にしようとしている。「もうこのレベルでプレーできているのは、本当に驚くべきことです。時々、自分にそう言い聞かせなければなりません」と締めくくった。