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元ブレントフォードGKパトリック・グンナルソンが、車いす生活を余儀なくされた重い神経疾患を乗り越え、感動的なプロサッカー復帰を果たした。アイスランド代表GKは約20カ月間ピッチを離れた後、KVコルトレイクの一員としてベルギー1部で奇跡的な復帰を遂げた。

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重い病から復帰したGK

グンナルソンが公式戦への目覚ましい復帰を果たした。元ブレントフォードGKは約20カ月間の離脱を経て、ベルギーのコルトレイクでピッチに戻った。長期離脱の原因は重い神経疾患だった。

衰弱をもたらすその疾患により、3度の入院を余儀なくされ、日常生活も根本から変わった。闘病中の最も苦しい時期には、恐ろしいほどの身体的な制約に直面した。それらの障害を奇跡的に乗り越え、再びトップリーグでプレーしている。

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恐ろしい身体的制約との闘い

グンナルソンの病状は極めて深刻だった。身体能力を急速に失い、基本的な運動機能が使えない状態で生活せざるを得なかった。

「歩くことがほとんど不可能になり、車いすで入院しました」とグンナルソンはブレントフォードの公式メディアのインタビューで説明した。「力があまりにも落ちて、娘を抱くことすらできませんでした。自力で呼吸はできましたが、普通の状態とは感じられませんでした。肺に十分な空気が入っていないように感じたんです」

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GKの基本を一から習得し直す

病気を克服したことは、復帰への道のりの第一歩にすぎなかった。プロとしてのキャリアを再開するため、グンナルソンはアスリートとしての基礎を完全に一から築き直さなければならなかった。昇格を懸けた重要な試合の前には、つらい闘病経験を糧に、入院中の自身の写真をコルトレイクのチームメートに見せて奮起を促した。そして少しずつ、練習場に戻っていった。

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「力が落ちて、ほとんど歩けない状態だったので、すべてをもう一度できるようにならなければなりませんでした」と明かした。「ジャンプするのも初めて跳ぶような感覚で、ダイビングも初めてするような感覚でした」

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奇跡的な復帰を経て

グンナルソンは今や、コルトレイクでベルギー1部での地位を確固たるものにしている。ただ、ピッチに戻る際の精神的な壁も、身体的な壁と同じくらい乗り越えるのが難しかったと認める。

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「またプレーできることに大きな安堵と喜びを感じましたが、緊張もしました」と語った。「もちろん、これほど長く離れていると、以前と同じくらい良いプレーができるのか、という考えも浮かびます」

キャリアを再開したGKは、ピッチ上の一瞬一瞬を大切にしようと決めている。「もうこのレベルでプレーできているのは、本当に素晴らしいことです…時々、自分にそう言い聞かせなければなりません」と締めくくった。