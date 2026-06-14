元ブラジル代表スター：「モロッコが最も強かった。アンチェロッティの決断が理解できない。」

元ブラジル代表のファンビータは、米国東部時間土曜夜に行われた2026年W杯グループリーグ初戦のモロッコ戦（1－1）について、「セレソン」より「アトラスの黒豹」の方が優っていたと批判した。

JP esportesの試合分析では「全体を見れば、モロッコのボール支配率やプレーの質を考え、引き分け以上の結果に値した」と語った。

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また、彼はレアル・マドリードの若手FWエンドリクを起用しなかったイタリア人監督カルロ・アンチェロッティの采配にも疑問を投げかけた。

ファンベタは「アンチェロッティ監督ならインドリックを起用できたはずだ。起用拒否の理由は理解できない。世論の圧力がなければ彼はW杯にすら出場できなかっただろう」と語った。

21分、イスマイル・アル・サイバリがアリソン・ベッカーと1対1になりモロッコが先制。32分にはヴィニシウス・ジュニオールがペナルティエリアに切り込んで同点とした。

両国はグループCに属し、同日午前にはスコットランドがハイチを1-0で下した。

ブラジルは6度目の優勝を狙う。モロッコは前回大会でアラブ・アフリカ勢初の4位に入り、最高成績を残した。