元ブラジル代表スター：ファビーニョがモロッコの猛攻から我々を救った！

元ブラジル代表のフィリペ・ミロは、モロッコ戦で1－1の引き分けに終わった試合で、ファビーニョがチームに流れを取り戻させた中心選手だったと称えた。 2026年W杯グループC初戦で、セレーソが流れを取り戻した要因だと強調した。

ブラジルは前半、モロッコの組織力に苦戦したが、後半開始直後に投入されたファビーニョが中盤を支配し、流れを変えた。

ミロは「Ge Globo」のインタビューで、ファビーニョの価値は激しいフィジカルやプレッシャーではなく、戦術的知性と試合の流れを読む力にあると語った。

ミロは「ファビーニョは走力やタックルでボールを奪うタイプではないが、中盤で存在感を示した」と語った。

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さらに「彼のポジショニングは完璧で、試合の読みも素晴らしかった。彼がピッチに入ると、チームのパフォーマンスは明らかに変わり、ボール支配率も上がった。彼のおかげで救われた」と語った。

元ブラジル代表のスターは、ファビーニョの投入がチームのパフォーマンスに直結したと指摘。彼はチームに落ち着きとビルドアップをもたらし、いくつかの局面でモロッコの優位性を縮めた。

終盤にモロッコが反撃したものの、ファビーニョの投入が試合の転機となり、ブラジルは多くの問題を回避できたと結んだ。