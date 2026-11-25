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かつての教え子の一人によれば、シャビ・エルナンデスはバルセロナを率いた多くの指揮官にはない強みを持っていた。その一方で、ピッチから監督の座へと移る際には大きな課題に直面していたという。

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元バルセロナで現在はセルタに所属するDFマルコス・アロンソが、シャビとともに過ごした日々を振り返り、その指導下で感じた長所と短所を明かした。マリオ・スアレスがYouTubeで配信する番組『El camino de Mario』に出演した際に語ったものだ。

アロンソはシャビ体制のバルセロナで2シーズンを過ごした。2022年夏、左サイドバックの補強を求めたスペイン人指揮官の強い要望によりチェルシーから加入し、3年契約を結んだが、わずか2シーズンでチームを離れ、セルタへ移籍している。

このスペイン人DFは、バルセロナを深く知っていることがシャビの監督としての最大の強みの一つだったと考えている。元選手であり、クラブの象徴的存在でもあった経歴を生かし、チームの文化やアイデンティティを選手たちに伝えることができたという。とりわけ、それまでバルセロナのユニフォームを着たことのない新加入選手にとって、その存在は大きかったようだ。

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アロンソはこの点について「クラブをよく知っていること、そして長年そこでプレーしてきたことで、それまでクラブを知らなかった僕たち新加入選手にバルセロナの精神を伝えてくれたと思う」と語り、クラブの性質や求められるものを理解したうえでそのユニフォームを着て戦うことの重要性を指摘した。

一方、監督シャビの最大の弱点を問われると、アロンソは迷うことなく問題点を挙げ、ただ一つ「経験不足」を選んだ。バルセロナほどのビッグクラブを任された時点で、スペイン人指揮官には十分な指導実績がなかったという見方だ。

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セルタのDFは「監督としての経験期間がとても短かった」と説明し、さらに「カタールで指導していたけれど、あの時期にバルセロナを率いる責任を担うのは、どんな監督にとっても簡単ではなかったはずだ」と付け加えた。シャビが複雑な状況のなかで難しい任務を引き受けていたことを示唆する発言だ。

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こうした障壁がありながらも、シャビはバルセロナにタイトルをもたらした。しかし、ジョアン・ラポルタ会長との関係が悪化し、穏やかに任期を終えることはできなかった。最終的には内部対立のなか、2024年夏に監督の座を退くことになった。

2024年夏にシャビがバルセロナの監督を退任した後、ドイツ人指揮官ハンジ・フリックが後を引き継いだ。フリックは就任1年目にラ・リーガ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャを制し、国内3冠を達成。さらにチームをチャンピオンズリーグ準決勝へと再び導いたが、インテルとの激闘の末に敗退した。2年目も成功を続けたフリックは、若手タレントと経験豊富な選手を組み合わせながら、競争力のあるチームを築き、バルセロナの攻撃的な威光を取り戻す手腕を改めて証明している。

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