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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、土曜日に行われた試合の後に数多くの不満を口にしたが、そのひとつはアラベスのベンチに向けられたものだった。指揮官は、相手がピッチ内に2度ボールを投げ入れて試合の進行を妨げようとしたと非難している。サンティアゴ・ベルナベウで行われたこのラ・リーガの一戦は、アウェーチームが2-1で勝利した。

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ポルトガル人指揮官は次のように語った。「主審はあまりにも寛容だった。ベンチがピッチ内にボールを投げ入れた場合、監督にレッドカードが出されるという非常に明確なルールがある。彼らは2度もピッチにボールを投げ入れたのに、主審はそれに対して非常に寛容だった」

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さらにこの件について「私が唯一批判したいのは、ボールをピッチに投げ入れる行為だ。あれは醜い。もうサッカー界でそんなことをする者はいない」と付け加えた。

この発言に関連して、レアル・マドリーの指揮官はスペインサッカー連盟の懲戒規程第107条に言及した。重大な性質を持つ秩序違反に関する条項である。

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同条第2項には次のように定められている。「スタンドからピッチに1個または複数のボール、もしくはその他の物を投げ入れることは、プレーが止まっているか否かにかかわらず、重大な性質の違反とみなされ、最大3000ユーロの罰金および閉鎖の警告が科される」

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同条はさらにこう続く。「前項に定める投げ入れが、いずれかの選手またはベンチの構成員によって少なくとも1度行われた場合、本条第1項に定めるクラブへの処分に加え、当該違反は不適切な行為とみなされ、行為者はピッチから直接退場となり、3試合の出場停止処分が科される」

そして「主審が行為者を直接特定できない場合、行為者が所属するチームの監督が不適切な行為を理由にピッチから退場となり、最低3試合の出場停止処分が科される」と規定している。

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したがって、アラベスのベンチからボールが投げ入れられ、主審が行為者を特定できなかったのであれば、同条の規定に従い、主審はチームの監督を退場処分にしなければならなかったことになる。

ただし、ラ・リーガが新たなテクノロジー搭載ボールの使用を開始して以降、今シーズンは各チームとも試合中にベンチでボールを保管しておらず、ボールはピッチの周囲に配置されたコーンに置かれている点には留意が必要だ。

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スアレスの反論

こうしたなか、アラベスのデニス・スアレスがモウリーニョの非難に反論した。カタルーニャ紙『ムンド・デポルティーボ』が伝えたコメントで、スアレスは次のように語っている。「いやいや、違う。あれは終盤のことで、クリアされたボールが2つあったんだ。ベンチの後ろにはガラスのようなものがあって、ボールがそこに跳ね返ってピッチに入った。彼は背中を向けていたから、僕たちがボールを投げ入れていると思ったんだよ」

元バルセロナの同選手はさらに「僕たちのベンチにはボールがない。実際、今はどこのベンチにもボールはなくて、ボールはピッチの周りのコーンに置かれているんだ」と続けた。

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スアレスは自身の主張を強調し、こう付け加えた。「彼は背中を向けてピッチの方を見ていたから、見えなかったのかもしれない。でもあれはクリアされた2つのボールで、貴賓席の上にあるあのガラスの裏に跳ね返って、ピッチに入ったんだ」