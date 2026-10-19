バルセロナの元選手ドロ・フェルナンデスがパリ・サンジェルマンで出場時間を増やしていることが、フランスの同クラブに所属する若手有望株の間に嫉妬を生んでいる。ルイス・エンリケ監督が彼に寄せる信頼が背景にあり、チャンピオンズリーグでのカタルーニャのクラブとの注目の一戦を前にした状況だ。

フランス紙「レキップ」によると、ドロがパリのチーム内で担っている役割がロッカールームに一定の緊張をもたらしており、とりわけより多くの出場機会を求める若手選手たちの間でそれが顕著だという。その中には20歳の中盤の選手セニー・マユルや、19歳の左ウインガー、カンタン・ンジャントがいる。

ドロ・フェルナンデスは昨冬の移籍市場でバルセロナからパリ・サンジェルマンに加入した。移籍金は800万ユーロで、カタルーニャのクラブとの契約には600万ユーロの違約金条項が含まれていたにもかかわらず、フランスのクラブはバルセロナと直接合意に達して移籍を成立させることを選んだ。

この若手選手の退団は、バルセロナのハンジ・フリック監督の不満を招いており、同監督はクラブへの帰属意識について明確なメッセージを発した。「バルセロナでプレーしたいと望む者は、100パーセントこのクラブの色に生きなければならない」

ルイス・エンリケがドロに新たなチャンスを与える

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出場時間をあまり得られなかった当初を経て、今季の開幕以降、パリ・サンジェルマンにおけるドロの状況は改善した。リーグ・アンのル・マン戦とストラスブール戦では直近2試合で先発し、同大会でチームが戦った7試合のうち5試合に出場。チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第1節のスロヴァン・ブラチスラバ戦ではフル出場を果たした。

このスペイン人の若手選手がこうした機会を得ていることは、パリの若手有望株たちの間に疑問を生んでいる。クラブには自らの能力を証明し、コーチングスタッフの信頼を得たいと願う選手たちが数多く在籍しているだけに、なおさらだ。

マルキーニョスが元バルセロナの選手を支える

一方で、ドロはトップチームの複数の選手から支援を受けており、その中心にいるのはキャプテンのマルキーニョスだ。彼は加入当初からドロに寄り添い、新たな環境への適応を手助けしてきた。

パリ・サンジェルマンは「パルク・デ・プランス」でバルセロナと対戦する準備を進めている。古巣と対峙するドロにとって特別な意味を持つ試合となるが、この注目の一戦で先発出場の機会を得るのは難しいと見られている。