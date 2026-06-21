元フランス代表のサミュエル・ウムテティは、若手選手アイユーブ・ブアディがフランス代表ではなくモロッコ代表を選択した件について、「心から出た個人的な決断」であり、フランスサッカー連盟（FFF）の不手際は関係ないと語った。

フランスのラジオ局RMCの番組「After Foot」で彼はこう語った。「この件はフランスサッカー連盟とは無関係だと確信している。決断を下すべきは選手自身であり、これは何よりもまず心から湧き出た選択だ。我々は、この選択を尊重すべきだ」。

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彼をよく知る元バルセロナ選手は「個人的に知っているからこそ、心から選んだと断言できる。フランスU代表でプレーしても、最終的には心が決める。ミスをしたのは連盟ではなく、アユーブが下した決断だ。尊重すべきだ」と語った。

ブアディは2026年W杯でモロッコ代表としてブラジル戦引き分け（1-1）、スコットランド戦勝利（1-0）など活躍。今夏レアル・マドリード移籍の噂もある。

「アトラスの黒豹」の異名を取るモロッコ代表は、米国東部時間来週水曜の夕方、グループ最終戦ハイチ戦へ向け「メルセデス・ベンツ・スタジアム」で準備を進めている。