元バイエルン選手：「レアル・マドリードは最も嫌われているクラブだ…そしてフィニシウスのプレーは好きじゃない」

欧州チャンピオンズリーグ準々決勝、レアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘンの一戦を控え、欧州サッカー界屈指の「クラシコ」として、その熱気は高まっている。

バイエルン・ミュンヘンの元選手マルクス・パベルは、テレビ局「スカイ90」のインタビューで、レアル・マドリードに対して辛辣な批判をためらうことなく浴びせた。

パベルは率直にこう語った。「レアル・マドリードはヨーロッパで最も嫌われているクラブだ。バイエルン・ミュンヘンが勝ち進めば素晴らしいだろう」

さらにこの元選手はこう付け加えた。「ここ数年の彼らの振る舞いは、私の考えでは全くスポーツマンシップに欠けており、フェアプレーとは無縁だ。彼らは自分たちが誰よりも優れていると思い込み、自分たちこそが最高だと自負しているように感じる。このことが私を激しく怒らせ、彼らを心底嫌悪させるのだ」

関連記事：

ペレス、エムバペよりフィニシウスを推す…レアルのスター陣容を再定義する衝撃的な発言



また、バベルは、フィニシウス・ジュニオールがバロンドールを受賞しなかったことを受け、レアル・マドリードが授賞式をボイコットした件について触れ、「もし彼らの選手のうち誰一人としてバロンドールを受賞しなかったとしても、我々チームとして授賞式をボイコットすることはない」と語った。

さらに彼はこう付け加えた。「この行動はすべての人を軽視していると思うし、そのせいでクラブは多くの尊敬を失った。率直に言って、彼らの行動は極めて不快だ」

また、バベルはブラジル人スター、ヴィニシウス・ジュニアのプレーについても批判し、「彼が動くたびに14回も倒れて転がるのを見ると、全く気に入らない」とコメントした。