fussballtransfersの情報によると、29歳のMFはウニオン・ベルリンのリストに載っているという。それによれば、同クラブは現在の移籍期間中の獲得に関心を示している。

サンチェスは現在もパリ・サンジェルマンと契約を結んでいるが、ルイス・エンリケ監督のチームではもはやまったく展望がない。リーグ・アン王者との契約は正式には2027年6月30日までとなっているものの、fussballtransfersによれば、この夏にフリーでクラブを離れることが許されているという。

それだけに、ベルリン勢にとって競争は非常に激しい。イプスウィッチ・タウン、ハル・シティ、トリノFC、さらにスペインのクラブも、このポルトガル人選手への関心を示しているようだ。一方で、アメリカ、ブラジル、サウジアラビアからのオファーは、すでに選手本人が断ったという。

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レナト・サンチェスはバイエルン・ミュンヘンで失敗

2016年のゴールデンボーイ賞受賞者は、かつてMFとして屈指の逸材の1人とみなされていた。そのため、バイエルンは2016年夏、ベンフィカ・リスボンとの契約を解除して獲得するために3500万ユーロを投じた。

しかし、現在29歳となったサンチェスは、ミュンヘンで自身に寄せられた高い期待に一度も応えることができなかった。2017年にはドイツのレコードマイスターがプレミアリーグのスウォンジーへレンタルで送り出し、2019年には最終的にLOSCリールへ移籍。バイエルンはそれでもなお2000万ユーロの移籍金を手にした。

そして2022年、PSGはサンチェス獲得のために1500万ユーロを支払ったが、フランスの首都でも、すでにバイエルン時代と同様に、ローテーション要員の立場を超えることはなかった。ASローマ、ベンフィカ、そして直近ではパナシナイコス・アテネへのレンタルを経て、パリではどうやらもう十分に見限られたようだ。