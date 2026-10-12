ベルギーの強豪クラブが水曜夜にチャンピオンズリーグでインテルと敵地で対戦するのを前に、イタリアでの試合前報道ではゾマーとトレゾルディの2人に注目が集まっている。ゾマーはブルッヘに移籍する前、長年インテルのゴールを守っていた。一方のトレゾルディは、イタリアA代表でのプレーを選べば、アッズーリの将来のストライカーとして期待される存在だからだ。





ただ、ゾマーはこの件に口を挟むつもりはない。「彼がどの代表を選ぶかは私に聞かないでほしい。彼次第だから」と、バイエルン・ミュンヘンの元GKはガゼッタ・デッロ・スポルトに語った。トレゾルディは現在、ドイツU-21代表の主将を務めており、27試合で16ゴールを挙げている。

ドイツ代表監督のユルゲン・クロップ（59）も、このストライカーを自らのチームに迎えたいと考えている。同様に、イタリア代表の新監督ロベルト・マンチーニ（61）も獲得を望んでいる。トレゾルディはすでに両者と話したが、ドイツサッカー連盟（DFB）とともに臨むジュニア欧州選手権を終えた後、来夏に決断する意向だ。

代表でもクラブでもこれほど求められるのは、ここ数カ月の卓越したプレーによるものだ。ゾマーもその活躍に感銘を受けている。「トレゾルディは間違いなく欧州トップクラスのストライカーになれる」。決定力に優れた右利きの選手は「謙虚でプロ意識が高い」という。スイス人GKは「彼にはビッグクラブでプレーするだけの資質がある」と確信している。

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トレゾルディは2025年、移籍金750万ユーロで2部のハノーファー96からブルッヘに加入。ジュピラー・プロ・リーグ優勝に至る道のりで、加入初年度から好成績を残した。今季もその調子を維持し、公式戦10試合ですでに6ゴールを記録。チャンピオンズリーグ初戦では、ヨーロッパリーグ覇者アストン・ヴィラに2-3で敗れた試合でも得点を挙げた。

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週末には、RAALラ・ルヴィエールとのアウェー戦でPKを決め、一時3-0とするゴールを挙げた。試合は4-1で勝利した。

この数カ月、センターフォワードの移籍を巡る憶測が繰り返し浮上している。移籍先候補にはBVBやアトレティコ・マドリーなどが挙がった。トレゾルディとブルッヘの契約は2029年まで残っている。